أتلتيكو مدريد يهزم ريال بيتس بثنائية في الدوري الإسباني

حقق فريق اتليتكو مدريد الفوز علي نظيره ريال بيتس بهدفين مقابل هدف في المواجهة التي جمعت الفريقين علي ملعب ستاد بينتو فيامارين ضمن مباريات الأسبوع الـ18 من من الدوري الإسباني سجل أهداف اللقاء لأتليتكو انخيل كوريا والفارو موراتا وجاءت الأهداف في الدقائق 58،84 بينما سجل لفريق ريال بيتس مارك بارترا في الدقيقة 93 بيتس مارك بارترا في الدقيقة 93 وبهذه النتيجة يرفع الروخي بلانكوس رصيد إلي النقطة 32 يحتل بها المركز الرابع في جدول الدوري بينما يتجمد رصيد ريال بيتس عند 23 عشر يحتل بها المركز الثالث عشر.

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