٢١ لاعبًا في قائمة منتخب اليد بمعسكري صربيا والسويد استعدادًا لبطولة أفريقيا

أعلن اتحاد كرة اليد برئاسة المهندس هشام نصر تسلمه القائمة النهائية لقوام المنتخب الوطني للرجال من المدير الفني للمنتخب الوطني الأسباني روبيرتو جارسيا باروندو والمتعلقة بسفر الفريق لأداء معسكر تدريبي في كل من صربيا والسويد والذي سيقام خلال الفترة من ٢٥ ديسمبر الجاري وحتي الخامس من يناير المقبل ضمن خطة الجهاز الفني إستعدادا لبطولة الأمم الإفريقية للرجال التي تستضيفها تونس خلال الفترة من ١٦ إلي ٢٧ من يناير المقبل .

وصرح مؤمن صفا أمين صندوق الاتحاد والمشرف العام علي المنتخبات الوطنية أن المدير الفني إختار ٢١ لاعبا لمعسكري صربيا والسويد والذي سيتخلله ٤ مباريات دولية ضد منتخبا صربيا والسويد موضحا أن الفريق سينتقل مباشرة بعد معسكر صربيا إلي السويد مباشرة ثم العودة للقاهرة.

وأضاف صفا أن اللاعبين هم كريم هنداوي وعصام الطيار ومحمد علي لحراسة المرمي وكل من محمد سند وأكرم يسري في مركز الجناح الأيمن وأحمد الأحمر ويحيي خالد ومحسن رمضان في مركز الظهير الأيمن وأحمد خيري وسيف الدرع وأحمد هشام السيد في مركز صانع الألعاب . ويحيي الدرع وعلي زين وحسن قداح في مركز الظهير

الأيسر . وعمر بكار وأحمد مؤمن في مركز الجناح الأيسر . أمام في مركز الدائرة فاختار المدير الفني ٥ لاعبين هم إبراهيم المصري وممدوح هاشم ووسام نوار وأحمد عادل وخالد وليد . وإستبعاد المدير الفني ٥ لاعبين هم عبد الرحمن حميد وعمر سامي وَعَبَد الرحمن فيصل وإسلام حسن للإصابة في عضلة الصدر وكريم أيمن للإصابة في العضلة الخلفية.وسيقوم المدير الفني الأسباني للمنتخب باستبعاد ٣ لاعبين أخرين بعد العودة من السويد وتحديدا خلال الفترة من ٨ إلي ١١ يناير المقبل وخلال معسكر المنتخب الأخير بالقاهرة لتكون القائمة النهائية للمنتخب ١٨ لاعبا وفقا لقواعد الاتحاد الإفريقي قبل السفر إلي تونس يوم ١٤ يناير المقبل.علي صعيد آخر اجتمع وزير الرياضة الدكتور أشرف صبحي مع اتحاد كرة اليد لمتابعة سير العمل في صالة استاد القاهرة وكذلك صالة ٦ أكتوبر التي يتم بناءها حاليا وتستوعب ٤٥٠٠ متفرج ويسير العمل فيها بكفاءة متميزة بعدما قامت الهيئة الهندسية بزيادة ٦٠٠ عاملا جديدا فيها بالإضافة للعاملين بها منذ البداية وذلك لزيادة وتيرة الأعمال الجارية استعدادا لوصول لجان تفتيش الاتحاد الدولي لكرة اليد خلال الفترة المقبلة استعدادا لمونديال اليد الذي تستضيفه مصر عام ٢٠٢١.

ومن المقرر أن يطير المنتخب لأوروبا لمواجهة صربيا يومى 26و 28 ويسدل بها الستار على استعدادات شهر ديسمبر، ثم يختتم الفراعنة برنامجهم قبل السفر لتونس فى يناير المقبل بوديتين من العيار الثقيل عندما يواجه المنتخب السويدى العملاق يومى 5، 7 يناير، ثم يعود المنتخب للقاهرة يوم 9 ويستمر بها حتى موعد السفر لتونس يوم 14 من الشهر نفسه لخوض غمار منافسات أمم أفريقيا.

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ومن جانبه قرر الدكتور محمود العدل عضو مجلس إدارة اتحاد اليد المصري ورئيس اللجنة الطبية بالاتحاد، إجراء فحوصات طبية شاملة لجميع لاعبي المنتخب الوطني قبل المشاركة ببطولة كأس أمم إفريقيا لكرة اليد والتي تقام الشهر المقبل بدولة تونس.

وحذر العدل لاعبي المنتخب المصري لكرة اليد من تناول أية عقاقير طبية من الرجوع إليه، وذلك بعد انتشار المكملات الغذائية التي تحتوي على مواد منشطة، وأدت لحرمان اتحاد رفع الأثقال من المشاركة بدورة الألعاب الصيفية "أولمبياد طوكيو 2020"، بالإضافة إلى أحد اللاعبين بدولة الكونغو.

كما طالب رئيس اللجنة الطبية باتحاد اليد بنشر الوعي الطبي للاعبين من خلال عمل نشرات دورية من الأطباء المتخصصين للحد من انتشار تلك الظاهرة التي تنهي مستقبل اللاعبين وتحرمهم من المشاركة بالمسابقات الدولية الرسمية.