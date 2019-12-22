اللجنة المنظمة لبطولة العالم لكرة الماء تكرم ناصر الدغيثر

كرمت اللجنة المنظمة لبطولة العالم لكرة الماء تحت ٢٠ سنة عضو اللجنة الفنية بالاتحاد الدولي لكرة الماء ناصر الدغيثر لكونه أحد المشرفين على البطولة. على البطولة. وأقيمت بطولة العالم لكرة الماء تحت ٢٠ سنة خلال الفترة بين 12 حتى 20 ديسمبر الجاري في الكويت وشارك فيها 20 منتخبا. الجاري في الكويت وشارك فيها 20 منتخبا. ويعيد النجم السعودي السابق ناصر الدغيثر أول لاعب خليجي وعربي يتخطى حدود المحلية إلى الاحتراف في إسبانيا إحدى أقوى دول العالم في هذه الرياضة.

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