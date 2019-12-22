العدل يحذر لاعبي فراعنة اليد من المنشطات وفحوصات طبية استعدادا لبطولة أفريقيا

قرر الدكتور محمود العدل عضو مجلس إدارة اتحاد اليد المصري ورئيس اللجنة الطبية بالاتحاد، إجراء فحوصات طبية شاملة لجميع لاعبي المنتخب الوطني قبل المشاركة ببطولة كأس أمم إفريقيا لكرة اليد والتي تقام الشهر المقبل بدولة تونس.

وحذر العدل لاعبي المنتخب المصري لكرة اليد من تناول أية عقاقير طبية من الرجوع إليه، وذلك بعد انتشار المكملات الغذائية التي تحتوي على مواد منشطة، وأدت لحرمان اتحاد رفع الأثقال من المشاركة بدورة الألعاب الصيفية "أولمبياد طوكيو 2020"، بالإضافة إلى أحد اللاعبين بدولة الكونغو.

كما طالب رئيس اللجنة الطبية باتحاد اليد بنشر الوعي الطبي للاعبين من خلال عمل نشرات دورية من الأطباء المتخصصين للحد من انتشار تلك الظاهرة التي تنهي مستقبل اللاعبين وتحرمهم من المشاركة بالمسابقات الدولية الرسمية.

ومن جانبه أعلن المهندس هشام نصر رئيس الاتحاد المصرى لكرة اليد، حالة الطوارئ بمنظومة اليد، وذلك استعدادا لبطولة كأس أمم أفريقيا المؤهلة لأولمبياد طوكيو 2020.

وأوضح نصر أن الجميع بمنظومة اليد المصرية يعمل حاليًا على دعم الجهاز الفنى واللاعبين قبل انطلاق فعاليات البطولة الأفريقية التى تقام بدولة تونس فى يناير المقبل، مشيرًا إلى أن الهدف الرئيسى هو إعلاء اسم ومكانة مصر فى المحافل الدولية الرياضية والعودة مجددًا بالمنتخب الأول إلى منصات التتويج كما حدث مع منتخبى الناشئين والشباب.

وأكد الإسبانى روبرتو جارسيا باروندو المدير الفنى لمنتخب مصر الأول لكرة اليد، أن

منتخب الفراعنة قادر على تخطى مرحلة المجموعات، والوصول إلى مراحل متقدمة من البطولة الأفريقية.

وأوضح المدرب الإسبانى أن مجموعة الفراعنة بالبطولة الإفريقية متوازنة نسبيًا خاصة بعد الابتعاد عن منتخبات الشمال الأفريقي، مؤكدًا أن منتخب الفراعنة سيخوض جميع المواجهات من أجل تحقيق الانتصار وإسعاد الجماهير المصرية.

وأكد جارسيا أن منتخب الفراعنة سيبذل قصارى جهده من أجل التتويج باللقب القارى للتأهل إلى أولمبياد طوكيو، بالرغم من المنافسة القوية التى ستشهدها البطولة وخاصة منتخبات شمال أفريقيا.

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وشدد المدرب الإسبانى على أهمية المباريات الودية التى من المقرر أن يخوضها منتخب مصر لكرة اليد قبل البطولة الأفريقية مع عدة منتخبات أوروبية، مؤكدًا أنها ستؤثر إيجابيًا على أداء الفراعنة، لكونها تمثل احتكاكًا قويًا مع منتخبات مصنفة عالميًا،

الأمر الذى يجعلها تطور من أداء لاعبى المنتخب المصري.

ويدخل منتخب الفراعنة لليد معسكرًا مغلقًا بالمركز الأولمبى بالمعادي، وذلك من أجل الاستعداد لخوض بطولة كأس أمم أفريقيا المؤهلة لدورة الألعاب الصيفية «أولمبياد طوكيو 2020». والاستقرار على العناصر التى ستشارك بالبطولة الأفريقية، حيث أكد المدرب الإسبانى أنه سيضم عددا من اللاعبين المميزين الذين ظهروا بمستوى متميز بكأسى العالم للناشئين والشباب.

ويسعى منتخب الفراعنة للتتويج بأمم إفريقيا من

أجل التأهل لأولمبياد طوكيو وإضافة إنجاز جديد لكرة اليد المصرية، وذلك بعد التتويج بكأس العالم للناشئين والحصول على المركز الثالث للشباب.

وأوقعت قرعة أمم أفريقيا منتخب الفراعنة فى المجموعة الأولى برفقة منتخبات الكونغو وغينيا وكينيا. ومن المقرر أن يخوض منتخب الفراعنة أولى مبارياته أمام غينيا يوم 16 يناير، على أن تكون المباراة الثانية فى اليوم التالى أمام منتخب كينيا، ويختتم منتخب الفراعنة مرحلة المجموعات يوم 19 من الشهر ذاته أمام منتخب الكونغو.

وفي سياق متصل يصل اليوم الأربعاء ثلاثي منتخب مصر لكرة اليد المحترف بالدوري الأوروبي وهم يحيي خالد المحترف لاعب فيسبيريم المجري وصيف بطولة دوري أبطال أوروبا الموسم الماضي ومتصدر الدوري المحلي وكريم هنداوي حارس مرمي قاسم باشا التركي ومحمد ممدوح هاشم المحترف لاعب مونبيليه الفرنسي للانضمام لمعسكر منتخب الفراعنة المغلق بالمركز الأولمبي بالمعادي تحت إشراف الجهاز الفني بقيادة الإسباني باروندو جارسيا ومساعديه حسين زكي وهاني الفخراني في إطار إستعدادات المنتخب الوطني لخوض منافسات بطولة الأمم الإفريقية التي تقام في تونس خلال الفترة من ١٦ إليّ ٢٧ مِن يناير المقبل .

من جانبه كشف مؤمن صفا أمين صندوق إتحاد كرة اليد والمشرف العام علي المنتخبات الوطنية عن إقامة وديتى منتخب مصر الأول أمام العراق يومى 22،23 ديسمبر الجارى بالمركز الأوليمبى بالمعادى .

ومن المقرر أن يطير المنتخب لأوروبا لمواجهة صربيا يومى 26و 28 ويسدل بها الستار على استعدادات شهر ديسمبر، ثم يختتم الفراعنة برنامجهم قبل السفر لتونس فى يناير المقبل بوديتين من العيار الثقيل عندما يواجه المنتخب السويدى العملاق يومى 5، 7 يناير، ثم يعود المنتخب للقاهرة يوم 9 ويستمر بها حتى موعد السفر لتونس يوم 14 من الشهر نفسه لخوض غمار منافسات أمم أفريقيا.