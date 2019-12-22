اتحاد الدراجات يعلن الدول المشاركة وحكام البطولة العربية

أعلن الاتحاد المصري للدراجات قائمة الدول المشاركة في البطولة العربية للمضمار والتي من المقرر أن تقام بستاد القاهره خلال الفترة من 27ديسمبر وتستمر حتي 30 من

الشهر ذاته.

ويشارك بالبطولة سبع دول «مصر منظم البطولة، الجزائر، المغرب، الأردن، السعودية، الإمارات، البحرين».

كما يشارك من مصر 10حكام بعد

أن أجريت لهم دورات على سباق المضمار ومن الدول العربية 5 حكام، علي أن يتولي الحكم العام للبطولة الايطالي أنطوني بيلديار.

كانت مصر نظمت الشهر الماضي البطولة العربية للدراجات ببرج العرب والتي توجت بلقبها الإمارات.