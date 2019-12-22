أعلن الاتحاد المصري للدراجات قائمة الدول المشاركة في البطولة العربية للمضمار والتي من المقرر أن تقام بستاد القاهره خلال الفترة من 27ديسمبر وتستمر حتي 30 منالشهر ذاته.
ويشارك بالبطولة سبع دول «مصر منظم البطولة، الجزائر، المغرب، الأردن، السعودية، الإمارات، البحرين».
كما يشارك من مصر 10حكام بعد
كانت مصر نظمت الشهر الماضي البطولة العربية للدراجات ببرج العرب والتي توجت بلقبها الإمارات.
كانت هذه تفاصيل خبر اتحاد الدراجات يعلن الدول المشاركة وحكام البطولة العربية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.