التايكوندو ينعي عادل السيد المدير الفني لمنتخب ناشئي الجيزة

حرص الاتحاد المصري للتايكوندو برئاسة عمرو سليم على نعي عادل السيد المدير الفني لمنتخب ناشئ الجيزة والذي توفى اليوم الأحد . وكتب اتحاد التايكوندو عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك : " الاستاذ عمرو سليم رئيس الاتحاد المصري للتايكوندو والسادة أعضاء مجلس الإدارة ينعون بمزيد من الحزن والأسى وفاة الكابتن عادل السيد أحد رموز التدريب في مصر داعين الله أن يتغمده بالرحمة والمغفرة وأن يلهم أسرته الصبر والسلوان ". مجلس الإدارة ينعون بمزيد من الحزن والأسى وفاة الكابتن عادل السيد أحد رموز التدريب في مصر داعين الله أن يتغمده بالرحمة والمغفرة وأن يلهم أسرته الصبر والسلوان ".

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