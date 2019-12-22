فيديو.. ديربي لندن.. ويليان يسجل الهدف الأول لـ تشيلسي أمام توتنهام

نجح فريق تشيلسي في تسجيل الهدف الأول أمام توتنهام في المباراة التي تجمعهما على ملعب الأخير،

ضمن الجولة الثامنة عشرة من الدوري الإنجليزي

وسجل البرازيلي ويليان الهدف الأول للبلوز في الدقيقة 13 بعدما نفذت ركلة ركنية استلمها على حدود منطقة الجزاء اتبعها بتسديدة رائعة سكنت مرمى توتنهام.

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