نجح فريق تشيلسي في تسجيل الهدف الأول أمام توتنهام في المباراة التي تجمعهما على ملعب الأخير،ضمن الجولة الثامنة عشرة من الدوري الإنجليزي.
وسجل البرازيلي ويليان الهدف الأول للبلوز في الدقيقة 13 بعدما نفذت ركلة ركنية استلمها على حدود منطقة الجزاء اتبعها بتسديدة رائعة سكنت مرمى توتنهام.
شاهد الهدف
كانت هذه تفاصيل خبر فيديو.. ديربي لندن.. ويليان يسجل الهدف الأول لـ تشيلسي أمام توتنهام لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.