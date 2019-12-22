رسميًا | الاتحاد الإماراتي يُعلن خليفة فان مارفيك

اعلن الاتحاد الاماراتي الأحد تعيين الصربي ايفان يوفانوفيتش كمدرب للمنتخب الوطني، وذلك خلفاً للهولندي بيرت فان مارفيك المقال من منصبه بعد الخروج من الدور الأول لبطولة كأس الحليج “خليجي 24” التي أقيمت مؤخراً في الدوحة.

وأكد الاتحاد الإماراتي في بيان على تويتر التعاقد مع يوفانوفيتش (57 عاماً) الذي يعرف الكرة الإماراتية جيداً بعدما سبق له قيادة النصر على فترتين (2013-2016 يناير 2018 حتى ديسمبر)، دون الإعلان عن المدة والتفاصيل المالية.

وستكون اول مهمة رسمية ليوفانوفيتش الذي سبق ان قاد ابويل القبرصي إلى ربع نهائي دوري أبطال أوروبا عام 2011 قبل ان يودع أمام ريال مدريد الإسباني، مع منتخب الإمارات في 26 مارس المقبل، عندما يستضيف ماليزيا في التصفيات الاسيوية المزدوجة المؤهلة لمونديال 2022 وكأس آسيا 2023.

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وقال الشيخ راشد النعيمي رئيس اللجنة الموقتة للاتحاد الإماراتي لكرة القدم “وقع الأختيار على ايفان يوفانوفيتش نظراً لما تتضمنه سيرته من صفات مميزة تناسب المعايير التي وضعتها لجنة المنتخبات، ومن اهمها طموحه لتحقيق الإنجازات وعلمه التام بالكرة الإماراتية”.

وأشار النعيمي إلى أن “الهدف هو المنافسة على أحدى البطاقات المؤهلة الى المرحلة الحاسمة من التصفيات وبلوغ مونديال 2022″، مؤكداً ثقته في قدرة اللاعبين على النهوض من جديد والعودة لطريق الإنتصارات.

وتحتل الإمارات المركز الرابع في المجموعة السابعة للتصفيات المزدوجة برصيد 6 نقاط بعد فوزين وتعادلين، لكنها تملك فرصة مثالية للعودة بقوة الى المنافسة عندما تستضيف ثلاث مباريات من اصل اربع متبقية لها على أرضها.