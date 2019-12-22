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رابطة الدوري السعودي تستغل وجود يوفنتوس ولاتسيو في الرياض لمناقشة مشروع جديد

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وكالات عالمية 0 تبليغ

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بحث مسلي آل معمر رئيس رابطة دوري المحترفين السعودي مع وفد من رابطة لكرة القدم يترأسه المدير التنفيذي للرابطة لويجي دي سيرفو أوجه التعاون وتبادل الخبرات مع رابطة الدوري الإيطالي .

وذكرت وكالة الأنباء الرسمية “واس” أن آل معمر استقبل اليوم الأحد، وفداً من رابطة الدوري الإيطالي لكرة القدم يترأسه المدير التنفيذي للرابطة لويجي دي سيرفو.

وبحث آل معمر و سيرفو أوجه التعاون المستقبلي وتبادل الخبرات في مجال تنظيم وإدارة المباريات، إلى جانب الأستفادة من تجربة رابطة الدوري الإيطالي في التسويق وتطوير بيئة الملاعب .

كما أطلع الوفد الإيطالي ،طبقاً للبيان، على عرض مرئي لأعمال ومهام رابطة الدوري السعودي للمحترفين، تضمن الجوانب المالية والتسويقية للدوري السعودي، إلى جانب أبرز التنظيمات والتقنيات التي تطبقها الرابطة في مسابقتي دوري كأس الأمير للمحترفين، ودوري الأمير محمد بن سلمان لأندية الدرجة الأولى للمحترفين، وآلية إدارة المباريات والتي تواكب تعليمات وأنظمة الاتحاد الآسيوي لكرة القدم.

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