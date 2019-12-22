بث مباشر | مشاهدة مباراة يوفنتوس ولاتسيو بكأس سوبر إيطاليا في السعودية

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يُقدم لكم موقع الخليج 365 بث مباشر مجانًا لمباراة كأس سوبر إيطاليا بين “يوفنتوس ولاتسيو” التي تستضيفها العاصمة السعودية “الرياض” بملعب محيط الرعب الخاص بنادي الهلال رابع مونديال الأندية “جامعة الملك سعود”.
يوفنتوس – البطل القياسي لبطولة الدوري الإيطالي سيري آ – يرغب في الاحتفاظ بلقب النسخة الماضية من كأس سوبر إيطاليا والتي استضافته السعودية كذلك.
وتُوج يوفنتوس بلقب كأس سوبر إيطاليا 8 مرات سابقة، وهو صاحب الرقم القياسي، بينما تُوج لاتسيو بلقب البطولة 4 مرات، وكان يوفنتوس وصيفًا 6 مرات، بينما خسر لاتسيو المباراة 3 مرات.
بدأت بطولة كأس السوبر الإيطالي للمرة الأولى عام 1988، وتوج نادي ميلان بأول نسخة، ولم يستطع اليوفي التتويج بلقب البطولة إلا سابع نسخة في عام 1995.
وتوجت 9 أندية بكأس سوبر إيطاليا في الفترة من 1988 حتى 2018، هم “ميلان والإنتر ونابولي وسامبدوريا ويوفنتوس وفيورنتينا ولاتسيو وبارما وروما”.
وكان لاتسيو هزم يوفنتوس في كأس سوبر إيطاليا عام 2017 الذي أقيم على الأراضي القطرية، ولا شك أن رفاق رونالدو سيعملون على الإنتقام، لكن ليس لهذا السبب فقط، بل بسبب ما حدث في الدوري الإيطالي قبل 10 أيام عندما فاز لاتسيو 1/3 على الملعب الأولمبي في روما.
???????? يوفنتوس 0-1 لاتسيو ????
???? ستاد جامعة الملك سعود (السعودية – الرياض)
♻️ جارية الآن
بث مباشر يوفنتوس لاتسيو “لحظة بلحظة”
- ???? أهلاً بكم في هذا الموعد الاستثنائي من السعودية بين يوفنتوس ولاتسيو في كأس سوبر إيطاليا (سوبر كوبا إيطاليا 2019).
- ???????? السعودية تواصل الحفاظ على تنظيمها لبطولة كأس السوبر الإيطالي للعام الثاني على التوالي، بعدما استضافت نسخة 2018 التي شهدت فوز يوفنتوس على ميلان.
- ???? يصحبكم في هذا البث المباشر “محمود ماهر” من مركز البث المباشر بموقع الخليج 365، نتمنى أن تستمتعوا معنا بأحداث اللقاء.
- ✅⛅️ الأجواء جميلة في ملعب المباراة، وتوجد صور لهيجوايين وديبالا ورونالدو في المدرجات.
- ???? تشكيلة يوفنتوس اليوم: تشيزني – أليكس ساندرو – ديميرال – بونوتشي – ماتيا دي شيليو – بينتكاور – بيانيتش – ماتويدي – ديبالا – كريستيانو رونالدو وجونزالو هيجوايين.
- ???? تشكيلة لاتسيو اليوم: ستراكوشا – رادو – أكيربي – لويز فيليبي – لاتزاري – ميلانكوفيتش سافيتش – لوكاس ليفا – ألبيرتو – لوليتش – كوريا وتشيرو إيموبيلي.
- ???? يوفنتوس يدخل هذه المباراة بأسماء عربية على قمصانهم بدلاً من الحروف الإنجليزية..في سابقة هي الأولى من نوعها في تاريخ الكرة الإيطالية.
- 1″ صافرة بداية الشوط الأول من المباراة..لاتسيو على اليمين بالسماوي، ويوفنتوس على اليسار بالأبيض والأسود.
- 1″ ????????????????♀️ يُدير المباراة الحكم الإيطالي “جيانباولو كالفاريسي”، ويعاونه “أليساندرو كوستانزو وجورجيو بيريتي” وسيجلس على جهاز تقنية الفار VAR كل من “باولو سيلفيو ماتزوليني وبيرو جياكوميلي”، وسيكون فابيو ماريسكا حكمًا رابًعا.
- 10″ أول عشر دقائق، محاولة ليوفنتوس عن طريق رونالدو برأسية غير جيدة، وبتسديدة من لاعب لاتسيو لويس ألبيرتو مرت فوق العارضة بقليل.
- 17″ ⚽️ جوووووووووووووووووووووووول…لاتسيو يتقدم بالهدف الأول عن طريق الإسباني “لويس ألبيرتو”.
- 17″ ???? تشيرو إيموبيلي كان صاحب التمريرة الحاسمة التي جاء منها الهدف..
- 18″ ???? لعبة الهدف الأول بدأت من لوليتش على الجهة اليسرى، راوغ مدافع اليوفي “دي تشيليو” بطريقة فنية مذهلة (أعاده إيطاليا)، ثم مرر كرة عرضية نموذجية عبرت من فوق الرؤوس لتجد إيموبيلي على القائم البعيد، تسلمها ومهدها أمام لويس ألبيرتو القادم من الخلف دون رقابة، ليسدد كرة مباشرة وحاسمة في الزاوية اليسرى للمرمى.
- 22″ أووووووووه..كرة طولية ممتازة من بيانيتش وجدت جونزالو هيجوايين على حدود منطقة الجزاء، تسلمها ومهدها أمام كريستيانو رونالدو الذي حضرها لنفسه وسددها جوار القائم الأيسر بقليل.
- 30″ أوووووووووووووووه…رونالدو يحصل على ركلة حرة مباشرة من مسافة 20 ياردة تقريبًا.
- 31″ ديبااااااااااااااالا…يا لها من لقطة رائعة، الأرجنتيني يسدد الركلة الحرة المباشرة بباطن القدم اليسرى ذهبت جوار المقص الأيمن بياردة واحدة! كادت تكون هدف!
- 33″ لاتتتتتتتتتتتسيو…فرصة أخرى كادت تقتل المباراة وتخرج يوفنتوس من الأجواء!
- 33″ ???? لولا يقظة تشيزني لدخلت تصويبة لويس ألبيرتو الرائعة من داخل منطقة الجزاء.
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