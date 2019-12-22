نتيجة مباراة توتنهام وتشيلسي فى الدوري الإنجليزي

يحل نادي تشيسلي ضيفاً ثقيلاً على توتنهام هوتسبير فى الديربي الأشرس فى لندن، فى قمة مباريات اليوم الأحد 22-12-2019 على ملعب توتنهام هوتسبير، فى ختام الجولة الـ18 من الدوري الإنجليزي “بريميرليج” 2019-2020.

تنطلق مباراة تشيلسي وتوتنهام مساء اليوم فى تمام الساعة 18:30 بتوقيت مصر، 19:30 بتوقيت مكة، 16:30 بتوقيت جرينتش.

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يحتل توتنهام المركز السابع من ترتيب جدول البريميرليج برصيد 26 نقطة، وفاز خارج ملعبه بالجولة الماضية على ولفرهامبتون بنتيجة 2-1.

بينما يتواجد تشيلسي الضيف في المركز الرابع برصيد 29 نقطة، وخسر بالجولة الماضية امام بورنثموت بهدف دون رد فى معقل البلوز ملعب ستامفورد بريدج.

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وتواجه الفريقان في عصر البريميرليج في 54 مباراة سابقة، حقق خلالها تشيلسي الانتصار في 28 لقاء وخسر 7 مواجهات أخرى وتعادل في 19 مباراة، وشهد آخر لقاء بين الفريقين فوز تشيلسي بهدفين دون مقابل بالموسم الماضي من البريميرليج بالجولة 28 على ملعب البلوز.

جدير بالذكر أن جوزيه مورينيو جاء إلى أحدث ملعب في أوروبا قبل شهرين، بعد إقالة ماوريسيو بوتشيتينو، بعد سلسلة من النتائج السلبية، التي تسببت في تراجع الفريق إلى المركز الرابع عشر في بعض الأوقات، بفارق 4 نقاط، لكن الآن تحسنت أوضاعه وترتيبه، بتحقيق الفوز في 4 مباريات من أصل 5 في الدوري، مقابل هزيمه أمام فريقه السابق مانشستر يونايتد في الجولة الخامسة عشر.

ويحظى هذا الديربي بأهمية مضاعفة بالنسبة لـ “سبيشال وان”، لعدم نسيانه الطريقة التي طُرد بها من “ستامفورد بريدج”، بعد أقل من ستة أشهر على تتويجه بالدوري الإنجليزي “البريميرليج” نسخة 2014-2015، حتى أنه في مؤتمر تقديمه للصحفيين مع السبيرس، حاول تبرير ما قاله قبل فترة وجيزة من إقالته من تدريب البلوز، بأنه لن يوافق أبدًا على تدريب الديوك، قائلاً “قلت ذلك قبل طردي”.

وسيكون ديربي اليوم الأحد، هو الصدام رقم 33 لمورينيو ضد أنديته السابقة، ونجح خلالهم في تحقيق الفوز في 18 مواجهة، مقابل 6 تعادلات وتسع هزائم.