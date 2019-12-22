بث مباشر | مشاهدة مباراة توتنهام وتشيلسي في الدوري الإنجليزي

لا تفوتك قمة الجولة الثامنة عشر من البريميرليج ومباراة توتنهام وتشيلسي في الدوري الإنجليزي عبر الخليج 365.

المباراة سوف تشهد صراعًا مرتقبًا بين الأستاذ “جوزيه مورينيو” كمدرب للسبيرس، والتلميذ “فرانك لامبارد” الذي يخوض تجربة الأحلام كمدرب للبلوز

كما سيكون اللقاء كذلك صرعًا مباشرًا على دخول المربع الذهبي، والحصول على المقاعد الأوروبية، حيث يتواجد تشيلسي في المركز الرابع برصيد 29 نقطة، أما توتنهام فيتواجد في المركز السابع برصيد 26 نقطة.

انتصار مورينيو في المباراة يدخل فريقه المربع الذهبي للمرة الأولى هذا الموسم، متفوقًا بفارق الأهداف على البلوز.

توتنهام 0-2 تشيلسي

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أهلاً بكم في البث النصي لمباراة توتنهام وتشيلسي في البريميرليج

اللقاء يقام على ملعب وايت هارت لين الجديد والذي لم يشهد أي خسارة لتوتنهام منذ قدوم مورينيو