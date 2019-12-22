بث مباشر | مشاهدة مباراة توتنهام وتشيلسي في الدوري الإنجليزي

لا تفوتك قمة الجولة الثامنة عشر من البريميرليج ومباراة توتنهام وتشيلسي في الدوري الإنجليزي عبر الخليج 365.
المباراة سوف تشهد صراعًا مرتقبًا بين الأستاذ “جوزيه مورينيو” كمدرب للسبيرس، والتلميذ “فرانك لامبارد” الذي يخوض تجربة الأحلام كمدرب للبلوز
كما سيكون اللقاء كذلك صرعًا مباشرًا على دخول المربع الذهبي، والحصول على المقاعد الأوروبية، حيث يتواجد تشيلسي في المركز الرابع برصيد 29 نقطة، أما توتنهام فيتواجد في المركز السابع برصيد 26 نقطة.
انتصار مورينيو في المباراة يدخل فريقه المربع الذهبي للمرة الأولى هذا الموسم، متفوقًا بفارق الأهداف على البلوز.
توتنهام 0-2 تشيلسي
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- أهلاً بكم في البث النصي لمباراة توتنهام وتشيلسي في البريميرليج
- اللقاء يقام على ملعب وايت هارت لين الجديد والذي لم يشهد أي خسارة لتوتنهام منذ قدوم مورينيو
- تشكيلة توتنهام اليوم: جازانيجا – فيرتونخين – ألدرفيرلد – دافينسون سانشيز – أورييه – داير – سيسوكو – آلي – سون – لوكاس مورا – هاري كين
- تشكيلة تشيلسي اليوم: كيبا – زوما – توموري – روديجر – أثبيلكوتا – ألونسو – كانتي – كوفاشيتش – مونت – ويليان – أبراهام
- المباراة تعتبر ديربي لندني شرس .. ومعلومة لكم هي أن تشيلسي هو أكثر فريق في العاصمة ربح ديربيات مباشرة مع باقي الفرق في البريميرليج، متساويًا مع آرسنال بـ128 مباراة
- توتنهام رفقة مورينيو لم يعرف سوى الانتصار، تعثر في مباراة وحيدة من خمسة لقاءات أدارها الرجل الاستثنائي كانت ضد فريق مانشستر يونايتد على ملعب أولدترافورد
- منذ تعيين مورينيو لا يوجد أي فريق سجل أهدافًا أكثر من توتنهام في إنجلترا برصيد 14 هدفًا
- 1″ انطلاقة المباراة .. توتنهام بالأبيض والكحلي وتشيلسي بالأزرق الكامل
- 7″ هجمة أولى لتشيلسي بعرضية من كااانتي على رأسية أبراهام ولكن كرته تذهب إلى خارج الملعب
- 9″ تشيلسي يبدأ بقوة ويستحوذ على الكرة .. لامبارد يغير أفكاره ويلعب بـ3-4-3
- 12″ جووووووووووووووول ⚽️ .. تشيلسي يسجل عبر ويليان تصويبة برازيلية ساخرة من على طرف منطقة الجزاء مركونة مقوسة فشل جازانيجا في رؤيتها لتسكن شباكه
- 13″ الديربي اشتعل مبكرًا
- 17″ مووووورينيو عاااجز أمام ضغط لامبارد .. ولكن هل تعلم سوبر فرانك من مباراة السيتي بدأ قويًا ضاغطاً ثم انهار تشيلسي بدنيًا
- 23″ عرررررررضية من أبراهام يروضها ماونت ولكن تطال عليه الكرة ويبعدها مدافع توتنهام دافينسون سانشيز
- 28″ أوووووووووه .. يا سون ماذا أضعت؟ ..عرضية من هاري كين للكوري الجنوبي المتقدم على القائم البعيد، ولكن الأخير أطاح بالكرة فوق العارضة
- 32″ تصووووويبة زاحفة من هاري كين في منتصف المرمى بين أحضان كيبا
- 38″ أووووووووووف ???? تدخل في غاية العنف من سيسوكو على وجه حارس تشيلسي كيبا .. ولكن تمر الكرة بسلام على الإسباني
- 42″???????? شجار عنيف في الملعب بين ديلي آلي وكوفاشيتش انتهى بتدخل الحكم “أنتوني تايلور” الذي أشهر البطاقة الصفراء في وجه الثنائي
- 45″ 2️⃣ احتساب دقيقتين وقت بدل من الضائع
- أووووووه ماذا تفعل يا جازنيجا؟ حارس توتنهام يتهور في تدخل عنيف على ماركوس ألونسو داخل منطقة الجزاء .. وتايلور يحتكم إلى الـVAR
- 45+2 ركلة جزاااااااااااااء مجانية من الحارس الأرجنتيني .. حكام الفيديو يعطون الإشارة لمنح تشيلسي فرصة لتسجيل الثاني
- جووووووووووووووول ⚽️ .. تشيلسي والثاني ويليان يسجل ثنائية هذه المرة من علامة الجزاء
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