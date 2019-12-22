نتيجة مباراة ريال مدريد وأتلتيك بلباو فى الدوري الإسباني

يختتم ريال مدريد الأسبوع الـ18 من الدوري الإسباني”لا ليجا” عندما يستضيف أتلتيك بلباو على ملعب سانتياجو برنابيو بالعاصمة مدريد، ضمن مباريات اليوم الاحد 22-12-2019.

تنطلق مباراة ريال مدريد وأتلتيك بلباو مساء اليوم فى تمام الساعة 22:00 بتوقيت مصر، 23:00 بتوقيت مكة، 20:00 بتوقيت جرينتش.

يدخل النادي الملكي فى المركز الثاني من ترتيب الليجا برصيد 36 نقطة، بفارق 3 نقاط عن برشلونة المتصدر.

وتمكن الريال بقيادة المدرب الفرنسي زين الدين زيدان من العودة بنقطة ثمينة من كامب نو في الكلاسيكو المؤجل الاسبوع الماضي الذي انتهى بين الطرفين بالتعادل السلبي، ليستعيد المرينجي توازنه بشكل كبير بعد سلسلة من النتائج الجيدة في الأونة الأخيرة.

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فى المقابل يدخل أتلتيك بلباو المباراة فى المركز الثامن برصيد 27 نقطة، بعد أن تلقى الفريق الباسكي 4 هزائم فقط منذ بداية الموسم.

ويعتبر الفريق الباسكي مرشحًا قويًا لحجز مقعد مؤهل لدوري أبطال أوروبا في الموسم المقبل، خاصًة وأنه يبتعد عن المركز الرابع بفارق 3 نقاط فقط في الوقت الراهن والذي يتواجد فيه الحصان الأسود للبطولة وهو فريق خيتافي.

سيتغيب عن ريال مدريد فى مباراة اليوم بداعي الإصابة كلاً من ماركو أسينسيو، ماسيلو، إيدين هازارد، لوكاس فاسكيز، خاميس رودريجيز، وكاسميرو بسبب الإيقاف.

وكان آخر لقاء جمع بين ريال مدريد واتلتيك بلباو بالجولة 33 الموسم الماضي على ملعب سانتياجو بيرنابيو، والذي شهد فوز الريال بنتيجة 3-صفر.