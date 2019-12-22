ذكرت تقارير إعلامية اليوم الأحد أن تمثال نجم السويدي زلاتان إبراهيموفتيش تم تخريبه مرة أخرى في مسقط رأسه مدينة مالمو.
ونشرت صحيفة “كفالسبوستين” اليومية صورا للتمثال حيث تم قطع جزء من الأنف، وفقد أحد أصابع القدم وتم تغطية التمثال الذهبي بطلاء فضي.
ولم يتضح بعد متى وقعت عملية التخريب بالتحديد.
وقال متحدث رسمي بأسم الشرطة :”لم نتلق أي شكوى ولكننا نحث الناس اللذين يعلمون أي شيء عن الواقعة أن يتواصلوا مع الشرطة”.
كان إعلان إبراهيموفيتش في نوفمبر الماضي عن اعتزامه شراء حصة من نادي هاماربي، في ستوكهولم، قد أثار ردود فعل غاضبة من جانب جماهير نادي مالمو، الذي كان يلعب له إبراهيموفيتش.
هذا أدى لعدة عمليات تخريب أستهدفت التمثال الخاص باللاعب البالغ طوله 3 أمتار والذي تم تشييده في أكتوبر.
وأنهى إبراهيموفيتش 38/ عاماً/ مؤخرا موسمه الثاني ضمن صفوف لوس أنجلوس جالاكسي الأمريكي، ويتردد حالياً أنه يسعى للأنضمام إلى أحد فرق الدوري الإيطالي لكرة القدم.
كانت هذه تفاصيل خبر عملية جديدة في مالمو تستهدف إبراهيموفيتش! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على ميركاتو اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.