مانشستر يونايتد يسقط أمام واتفورد بخطأ فادح لحارسه

سقط مانشستر يونايتد أمام مضيفه واتفورد متذيل الترتيب بنتيجة صفر-2 ضمن اللقاء الذي جمعهما في المرحلة 18 من الدوري الإنكليزي لكرة القدم الاحد، بعد خطأ فادح لحارسه الإسباني دافيد دي خيا.



وواصل فريق "الشياطين الحمر" نتائجه المخيبة أمام الأندية "الصغرى" في ظلّ نتائجه المميزة أمام الفرق الكبرى، إذ لم يخسر هذا الموسم في الدوري أي مباراة أمام الخمسة "الكبار" وليستر سيتي (أربعة انتصارات وتعادلان).



وكانت الفرصة متاحة أمام يونايتد لتقليص الفارق إلى نقطة مع تشيلسي الرابع مؤقتاً، قبل مباراة الأخير أمام مضيفه توتنهام في ختام المرحلة لاحقاً اليوم، إلا أنّ رصيده تجمد عند 25 نقطة في المركز الثامن، فيما رفع واتفورد رصيده إلى 12 بعد فوزه الثاني فقط هذا الموسم وبقي في ذيل الترتيب.



وشهدت المباراة عودة الفرنسي بول بوغبا الذي دخل بديلاً في الدقيقة 64 بعد غيابه لأكثر من شهرين بسبب معاناته من إصابة في الكاحل.



وغاب لاعب خط الوسط عن 21 مباراة للشياطين الحمر ومنتخب "الديوك" منذ حينها، وبقي اسمه مرتبطاً بالرحيل عن مانشستر يونايتد في ظلّ شائعات ربطته بالانتقال إلى ريال مدريد الإسباني.



ولم يرق الفريقان إلى مستوى التطلعات في الشوط الأول حيث أهدر جيسي لينغارد فرصة محققة للضيوف بعد أن وصلته كرة في العمق انفرد على إثرها بالمرمى، إلا أنّه حاول إسقاطها فوق الحارس بن فوستر لكنها علت العارضة (34).



وارتكب دي خيا خطأ فادحاً مع انطلاق الشوط الثاني منح من خلاله هدف التقدم لأصحاب الأرض، بعد أن فشل في التقاط كرة سهلة من تسديدة السنغالي اسماعيلا سار (50).



وبعد دقيقتين فقط، تعرّض يونايتد لضربة ثانية حين ارتكب الظهير الأيمن آرون وان بيساكا خطأ داخل المنطقة على سار، ليمنح الحكم ركلة جزاء أكدتها تقنية المساعدة بالفيديو "في أيه آر"، نجح في ترجمتها القائد تروي ديني (54).



وحاول رجال المدرب النرويجي أولي سولشاير تقليص الفارق إلا أن فوستر تصدى ببراعة لتسديدة الاسكتلندي سكوت ماكتوميناي من خارج المنطقة (58)، وركلة حرة للمهاجم ماركوس راشفورد (72) قبل أن يتصدى لرأسية المدافع هاري ماغواير إثر ركلة ركنية (81).



وواصل فوستر تألقه وتصدى لمحاولة بوغبا عن الجهة اليمنى (81) قبل أن يكون في المرصاد لتسديدة قوية من راشفورد بيسراه من داخل المنطقة (90).



المصدر: فرانس برس