ريال سوسييداد يحقق انتصاراً ثميناً وليغانيس يتعافى ويهزم إسبانيول

حقق ريال سوسييداد فوزاً ثميناً على مضيفه أوساسونا 4-3 اليوم الأحد في الجولة 18 من الدوري الإسباني لكرة القدم.



وسجل كل من ميكيل اويارزابال (15) وكريستيان بورتوغيس (18) والنرويجي مارتن أوديغارد (28) والسويدي أليكسندر إيساك (79) رباعية الضيوف فيما دوّن اريدان هيرنانديز (46) والأرجنتيني لويس إيزكييل افيلا (48 و84) ثلاثية أصحاب الأرض.



ويذكر أن أوساسونا أكمل المباراة بعشرة لاعبين بعد أن طرد الأرجنتيني فاكوندو رونكاليا في الدقيقة 70.



ويحتل سوسييداد المركز الرابع مؤقتاً بـ31 نقطة فيما يأتي أوساسونا في المركز 11 مؤقتاً برصيد 23 نقطة.



وفي مباراة أخرى، فاز ليجانيس على ضيفه إسبانيول بثنائية نظيفة في المباراة التي جمعتهما، اليوم الأحد على ملعب "مونيثيبال دي بوتاركي".



وافتتح صاحب الأرض التسجيل في الدقيقة 11 من عمر اللقاء عبر الدنماركي مارتن برايثوايت بعد تمريرة من أوسكار رودريجيز.



وفي الشوط الثاني، عزز المغربي يوسف النصيري من تقدم فريقه بهدف ثانٍ سجله بالدقيقة (54) عقب تمريرة من البرتغالي كيفين رودريجيز.



وبهذا الفوز رفع ليجانيس رصيده لـ13 نقطة في المركز 19 وقبل الأخير أمام إسبانيول الذي تجمد رصيده عند 10 نقاط في ذيل الترتيب.

المصدر: بي إن سبورت + كورة

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