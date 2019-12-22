أتالانتا يلحق هزيمة مُذلة بميلان في خماسية نظيفة

تلقى ميلان هزيمة تاريخية أمام مضيفه أتالانتا حيث سقط بخماسية نظيفة، اليوم الأحد، في المرحلة السابعة عشرة من الدوري الإيطالي لكرة القدم.



وسبق لأتالانتا أن فاز على ميلان 5-2 في موسم 1949-1950.



تداول على تسجيل الأرجنتيني أليخاندرو غوميز (10) والكرواتي ماريو باساليتش (61) والسلوفيني جوسيب إيليسيتش (63 و72) والكولومبي لويس مورييل (83).



وتقدم أتالانتا إلى المركز الخامس برصيد 31 نقطة بفارق 4 نقاط عن روما صاحب المركز الرابع المؤهل إلى الدور التمهيدي لدوري أبطال أوروبا، فيما تجمد رصيد ميلان عند 21 نقطة في المركز العاشر مؤقتاً.



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