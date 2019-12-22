اونلاين | يلا RONALDO بث مباشر مباراة يوفنتوس ولاتسيو يلاشوووت YALLAKORA كورة ماتش رابط مباشر الآن Juventus TODAY

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر يلا RONALDO بث مباشر مباراة يوفنتوس ولاتسيو يلاشوووت YALLAKORA كورة ماتش رابط مباشر الآن Juventus TODAY والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يبحث يوفنتوس عن رد إعتباره أمام لاتسيو بعدما تذوق مرارة الهزيمة في أخر مواجهة جمعت بين الفريقين في السابع من ديسمبر الجاري بملعب "الاولمبيكو" بنتيجة 1 – 3 ضمن منافسات الجولة الـ 15 من عمر مسابقة الدوري الايطالي "الكالتشيو" بجانب إحراز اللقب للمرة التاسعة في تاريخه.

بي ان سبورت مشاهدة مباراة لاتسيو ضد يوفنتوس بث مباشر يلا شوت لايف يوفنتوس ضد لاتسيو الاحد 22-12-2019 في السوبر الايطالي

كما يبحث يوفنتوس عن الثأر من الهزيمة التي تلقاها في 2017، عندما خسر لقب السوبر الإيطالي أمام لاتسيو على ملعب "الأولمبيكو" بنتيجة 3 – 2، في حين يبحث لاتسيو عن مواصلة تفوقه على يوفنتوس للمباراة الثانية على التوالي والحصول على بطولة كأس السوبر.

وتعد هذه المرة الخامسة التي يلتقي فيها يوفنتوس مع لاتسيو في بطولة كأس السوبر الايطالي، وتمكن كل فريق من حصد البطولة مرتين، حيث حصل يوفنتوس على اللقب أمام لاتسيو عامي 2013 و2015، فيما فاز لاتسيو عامي 1998 و2017.