اونلاين | يلا RONALDO بث مباشر مباراة يوفنتوس ولاتسيو يلاشوووت YALLAKORA كورة ماتش رابط مباشر الآن Juventus TODAY

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يحتضن ملعب "جامعة الملك سعود" بالعاصمة السعودية "الرياض" في السابعة إلا ربع مساء اليوم، المباراة المرتقبة التي تجمع بين فريقى يوفنتوس ولاتسيو في بطولة كأس السوبر الايطالي.

وتقام مباراة كأس السوبر الايطالي في المملكة العربية السعودية للعام الثاني على التوالي، بعدما سبق وأن إستضاف ملعب "الجوهرة" بمدينة "جدة" النسخة الماضية من المسابقة والتي توج بها يوفنتوس على حساب ميلان بهدف دون مقابل سجله النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو.

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ويخوض يوفنتوس الملقب بـ"البيانكونيري"، مباراة كأس السوبر بإعتباره بطل النسخة الأخيرة من مسابقة الدوري الايطالي "الكالتشيو"، فيما توج لاتسيو بطلاً لمسابقة الكأس.

بي ان سبورت مشاهدة مباراة لاتسيو ضد يوفنتوس بث مباشر يلا شوت لايف يوفنتوس ضد لاتسيو الاحد 22-12-2019 في السوبر الايطالي

ويعد يوفنتوس أكثر الأندية تتويجاً بلقب كأس السوبر برصيد "8 ألقاب"، يليه ميلان بـ"7 ألقاب"، ثم الإنتر بـ"5 ألقاب"، فيما حصل لاتسيو على اللقب في 4 مناسبات.