اونلاين | «يلا شووت حصري» مشاهدة مباراة يوفنتوس ولاتسيو بث مباشر KORA STAR كورة لايف II7SRY رابط ماتش ليفربول NOW جول Juventus VS

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يحتضن ملعب "جامعة الملك سعود" بالعاصمة السعودية "الرياض" في السابعة إلا ربع مساء اليوم، المباراة المرتقبة التي تجمع فريقى يوفنتوس ولاتسيو في بطولة كأس السوبر الايطالي.

كتب عرفة الضبع

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يحتضن ملعب "جامعة الملك سعود" بالعاصمة السعودية "الرياض" في السابعة إلا ربع مساء اليوم، المباراة المرتقبة التي تجمع بين فريقى يوفنتوس ولاتسيو في بطولة كأس السوبر الايطالي.

وتقام مباراة كأس السوبر الايطالي في المملكة العربية السعودية للعام الثاني على التوالي، بعدما سبق وأن إستضاف ملعب "الجوهرة" بمدينة "جدة" النسخة الماضية من المسابقة والتي توج بها يوفنتوس على حساب ميلان بهدف دون مقابل سجله النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو.

وتقام مباراة كأس السوبر الايطالي في المملكة العربية السعودية للعام الثاني على التوالي، بعدما سبق وأن إستضاف ملعب "الجوهرة" بمدينة "جدة" النسخة الماضية من المسابقة والتي توج بها يوفنتوس على حساب ميلان بهدف دون مقابل سجله النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو.

ويخوض يوفنتوس الملقب بـ"البيانكونيري"، مباراة كأس السوبر بإعتباره بطل النسخة الأخيرة من مسابقة الدوري الايطالي "الكالتشيو"، فيما توج لاتسيو بطلاً لمسابقة الكأس.

«كورة ستار Match TIME» مشاهدة مباراة يوفنتوس ولاتسيو بث مباشر KOOORA GOAL يلا شوت بلس رابط شغال مباشر

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ويعد يوفنتوس أكثر الأندية تتويجاً بلقب كأس السوبر برصيد "8 ألقاب"، يليه ميلان بـ"7 ألقاب"، ثم الإنتر بـ"5 ألقاب"، فيما حصل لاتسيو على اللقب في 4 مناسبات.

ويبحث يوفنتوس عن رد إعتباره أمام لاتسيو بعدما تذوق مرارة الهزيمة في أخر مواجهة جمعت بين الفريقين في السابع من ديسمبر الجاري بملعب "الاولمبيكو" بنتيجة 1 – 3 ضمن منافسات الجولة الـ 15 من عمر مسابقة الدوري الايطالي "الكالتشيو" بجانب إحراز اللقب للمرة التاسعة في تاريخه.

ويخوض يوفنتوس الملقب بـ"البيانكونيري"، مباراة كأس السوبر بإعتباره بطل النسخة الأخيرة من مسابقة الدوري الايطالي "الكالتشيو"، فيما توج لاتسيو بطلاً لمسابقة الكأس.

«كورة ستار Match TIME» مشاهدة مباراة يوفنتوس ولاتسيو بث مباشر KOOORA GOAL يلا شوت بلس رابط شغال مباشر

كما يبحث يوفنتوس عن الثأر من الهزيمة التي تلقاها في 2017، عندما خسر لقب السوبر الإيطالي أمام لاتسيو على ملعب "الأولمبيكو" بنتيجة 3 – 2، في حين يبحث لاتسيو عن مواصلة تفوقه على يوفنتوس للمباراة الثانية على التوالي والحصول على بطولة كأس السوبر.

وتعد هذه المرة الخامسة التي يلتقي فيها يوفنتوس مع لاتسيو في بطولة كأس السوبر الايطالي، وتمكن كل فريق من حصد البطولة مرتين، حيث حصل يوفنتوس على اللقب أمام لاتسيو عامي 2013 و2015، فيما فاز لاتسيو عامي 1998 و2017.

ويعد يوفنتوس أكثر الأندية تتويجاً بلقب كأس السوبر برصيد "8 ألقاب"، يليه ميلان بـ"7 ألقاب"، ثم الإنتر بـ"5 ألقاب"، فيما حصل لاتسيو على اللقب في 4 مناسبات.

ويبحث يوفنتوس عن رد إعتباره أمام لاتسيو بعدما تذوق مرارة الهزيمة في أخر مواجهة جمعت بين الفريقين في السابع من ديسمبر الجاري بملعب "الاولمبيكو" بنتيجة 1 – 3 ضمن منافسات الجولة الـ 15 من عمر مسابقة الدوري الايطالي "الكالتشيو" بجانب إحراز اللقب للمرة التاسعة في تاريخه.