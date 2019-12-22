اونلاين | كورة لايف MATCH WEEK مشاهدة مباراة يوفنتوس ولاتسيو بث مباشر YALLAKORA يلا شوت NOW رابط ماتش ليفربول LIVE Ronaldo

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معرفة موعد مباراة يوفنتوس ولاتسيو اليوم والقنوات الناقلة للمباراة

البطولة : الدوري الايطالي

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القنوات : السعودية الرياضية 1

المعلق : فارس عوض وعبد الله الحربي

الساعة : 6:45 مساء بتوقيت مصر

الساعة : 7:45 مساء بتوقيت السعودية