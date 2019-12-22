اونلاين | بث مباشر live Ronaldo| مشاهدة مباراة يوفنتوس ولاتسيو بث مباشر بدون تقطيع GOAL كورة اون لاين رابط ماتش يوفنتوس YALLA ONLI

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تتجه أنظار عشاق الكرة الإيطالية يوم السبت 21 ديسمبر 2019 إلى استاد جامعة الملك سعود فس السعودية في السابعة إلا ربع مساءً لمتابعة مباراة يوفنتوس ولاتسيو في كأس السوبر الإيطالي.

* موعد المباراة والقناة الناقلة :

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تنطلق مباراة يوفنتوس ولاتسيو في تمام الساعة السابعة إلا ربع مساءً بتوقيت مصر والثامنة إلا ربع مساءًً بتوقيت المملكة العربية السعودية والتاسعة إلا ربع مساءً بتوقيت الإمارات العربية المتحدة. وتذاع المباراة حصريًا ومباشرة على قناة KSA Sport

كورة اون لاين مشاهدة مباراة يوفنتوس ولاتسيو بث مباشر، يعتبر يوفنتوس دائمًا الأكثر تحقيقاً للقب كأس السوبر، حيث تمتلك فالسيدة العجوز ثماني ألقاب من أربعة عشر نسخة نافس فيها على البطولة. واحتل ميلان المركز الثاني برصيد 7 ألقاب يليه إنتر ميلان في المركز الثالث برصيد 5 ألقاب لتظل مدينة ميلانو هي عاصمة كرة القدم الإيطالية الحقيقية، في حين جاء لاتسيو في المركز الرابع برصيد 4 ألقاب.

واجه يوفنتوس الإيطالي نظيره لاتسيو الإيطالي في 79 مباراة في جميع المسابقات الرسمية والودية، فاز يوفنتوس في 39 مباراة وخسر في 20 مباراة وتعادلا في 20 مباراة.