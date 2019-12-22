اونلاين | يلا شووت NOW مشاهدة مباراة توتنهام وتشيلسي بث مباشر بدون تقطيع KOOORA GOAL كورة اون لاين رابط ماتش توتنهام YALLA ONLINE

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وسيكون ملعب توتنهام بالعاصمة لندن شاهداً على مواجهة من العيار الثقيل بين فريقي توتنهام KORA STAR ، وضيفه تشيلسي ، في الجولة 18 من الدوري الإنجليزي.

ترتيب توتنهام وتشيلسي قبل مواجهة اليوم

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هذا ويحتل تشيلسي LIVE7HD لمركز الرابع في الدوري الإنجليزي برصيد 29 نقطة، ويحتل توتنهام المركز السابع برصيد 26 نقطة.

تشكيل توتنهام لمواجهة تشيلسي

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وومن المتوقع أن يخوض جوزية مورينيو المباراة بالتشكيل التالي.

جادزينجا

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فيرتونخين – ألديرفيلرد – سانشيز – أورييه

داير – سيسوكو

سون – ألي – مورا

كين

بينما من المتوقع أن يكون تشكيل تشيلسي

كيبا

جيمس – روديجير – زوما – إيمرسون

كانتي – جورجينيو – كوفاسيتش

ويليان – أبراهام – بوليسيتش

موعد مباراة توتنهام وتشيلسي والقنوات الناقلة

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وتنطلق المباراة اليوم الأحد 22 ديسمبر في تمام السادسة والنصف مساء بتوقيت القاهرة، السابعة والنصف بتوقيت المملكة العربية السعودية، الثامنة والنصف بتوقيت الإمارات العربية المتحدة، وهي منقولة عبر قناة beIN Sports HD 2 بتعليق عصام الشوالي.



