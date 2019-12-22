اونلاين | «كورة ستار Match TIME» مشاهدة مباراة يوفنتوس ولاتسيو بث مباشر KOOORA GOAL يلا شوت بلس رابط شغال مباشر

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يحتضن ملعب "جامعة الملك سعود" بالعاصمة السعودية "الرياض" في السابعة إلا ربع مساء اليوم، المباراة المرتقبة التي تجمع بين فريقى يوفنتوس ولاتسيو في بطولة كأس السوبر الايطالي.

وتقام مباراة كأس السوبر الايطالي في المملكة العربية السعودية للعام الثاني على التوالي، بعدما سبق وأن إستضاف ملعب "الجوهرة" بمدينة "جدة" النسخة الماضية من المسابقة والتي توج بها يوفنتوس على حساب ميلان بهدف دون مقابل سجله النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو.

ويخوض يوفنتوس الملقب بـ"البيانكونيري"، مباراة كأس السوبر بإعتباره بطل النسخة الأخيرة من مسابقة الدوري الايطالي "الكالتشيو"، فيما توج لاتسيو بطلاً لمسابقة الكأس.

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