اونلاين | «كورة لايف NOW» مشاهدة مباراة توتنهام ضد تشيلسي tottenham يلا شوت بث مباشر KORA STAR كورة جول KOORA LIVE

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مر توتنهام بفترة سيئة منذ بداية الموسم تحت قيادة الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو المدير الفني السابق للفريق وتولى الاستثنائي البرتغالي جوزيه مورينيو بدلاً منه وتمكن من تغيير نتائج الفريق للأفضل. وعلى الجانب الآخر، بينما يطمح تشيلسي في الفوز على توتنهام في الجولة الثامنة عشر من الدوري الإنجليزي.

واجه تشيلسي نظيره توتنهام في 146 مواجهة في جميع المسابقات الرسمية والودية، فاز تشيلسي في 63 مباراة مقابل 47 هزيمة وتعادلا في 36 مباراة.

* التشكيل المتوقع :

من المتوقع أن يخوض توتنهام اللقاء بالتشكيل الآتي :-

حراسة المرمى: باولو جازانيجا.

خط الدفاع: كيلي ولكر بيترس وخوان فويث ودافينسون سانشيز وداني روز.

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خط الوسط: إيريك داير وأوليفر سكيب.

خط الهجوم: لوكاس مورا وجيوفاني لو سيلسو وتروي باروت وريان سيسيجنون.

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