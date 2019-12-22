اونلاين | لايف alostora مشاهدة مباراة يوفنتوس ولاتسيو كورة ستار بث مباشر مباراة يوفنتوس كورة ستار NOW

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مباراة نارية تجمع بين يوفنتوس الإيطالي ولاتسيو الإيطالي ضمن مباراة كأس السوبر الإيطالي المقام في السعودية ،فريق يوفنتوس يشارك في مباراة السوبر بصفتة بطل الدوري الإيطالي النسخة الماضية، بينما لاتسيو يشارك بصفة بطل الكأس كما حقق لقب كأس إيطاليا على حساب فريق أتلانتا في شهر مايو الماضي بعد الفوز بهدفين دون مقابل.

تشكيل يوفنتوس المتوقع اليوم

من المحتمل أن يلعب يوفنتوس مع المدير الفني ماوريسيو ساري مباراته أمام لاتسيو اليوم بالتشكيل التالي:

في حراسة المرمى: بوفون

وفي خط الدفاع كل من جورجيو كيلليني – ماتيس دي ليخت – بونوتشي

وفي خط الوسط : ميراليم بيانيتش – بليس ماتويدي – إيمري تشان – أدريان رابيو

وفي خط الهجوم : كريستيانو رونالدو – باولو ديبالا – جونزالو هيجواين.

تشكيل لاتسيو المتوقع اليوم

من المحتمل أن يلعب فريق لاتسيو مباراته أمام يوفنتوس بالتشكيل التالي:

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في حراسة المرمى : بروتو

وفي خط الدفاع : دافيد باستوس – دنيس فافرو – أتشيربي

وفي خط الوسط : لاتزارى – كاتلدى- باردو- البيرتو لويس – جوني

وفي خط الهجوم : تشيرو اموبيلي – كاسيدو

قدم نادي يوفنتوس لفتة طيبة خلال المؤتمر الصحفي للمباراة بالأمس بالإعلان عن قميص الفريق للمشاركة في المباراة بتواجد أسماء الاعبين بالحروف العربية.

القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة يوفنتوس ولاتسيو

مباراة السوبر الإيطالي سوف تكون على ملعب استاد جامعة الملك سعود ولم يتم الإعلان عن طاقم تحكيم المباراة حتى الآن.

مباراة يوفنتوس ولاتسيو منقولة عبر قناتين مفتوحتين، قناة السعودية الرياضية الأولى، قناة السعودية الرياضية الثالثة.

تردد قناة السعودية الرياضية الأولى: 12284 عمودي 27500 3/4.

تردد قناة السعودية الرياضية الثالثة: 12284 عمودي 27500 5/6، تردد أخر للقناة الرياضية الثالثة: 12149 أفقي 27500 3/4.

المباراة سوف تكون بتعليق فارس عوض عبر قناة KSA Sports 1 HD وبتلعيق عبدالله الحربي عبر قناة KSA Sports 3 HD.



