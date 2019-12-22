اونلاين | مشاهدة مباراة يوفنتوس اليوم

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تترقب أنظار العالم أجمع مباراة من العيار الثقيل تجمع يوفنتوس ونظيره لاتسيو مشاهدة مباراة يوفنتوس ولاتسيو بث مباشر اليوم في السابعة إلا ربع مساء اليوم الأحد بتوقيت العاصمة المصرية القاهرة على ملعب جامعة الملك سعود ، في السوبر الإيطالي للموسم الماضي.

مشاهدة مباراة يوفنتوس اليوم

مباراة قوية تجمع يوفنتوس بنظيره لاتسيو من أجل حسم لقب السوبر الإيطالي، حيث يأتي إلى المملكة العربية السعودية نجوم السيدة العجوز بقيادة البرتغالي كريستيانو رونالدو وجميع النجوم المميزين في البيانكونيري ، مشاهدة مباراة يوفنتوس ولاتسيو اليوم .

وتبدو المباراة في غاية الأهمية لنادي يوفنتوس الذي يبحث عن لقب جديد يضاف إلى الخزائن المكتظة بالألقاب والإنجازات، حيث يسعى البيانكونيري لخطف اللقب الأول في عهد المدرب ماوريتسيو ساري.

تشكيلة يوفنتوس المتوقعة اليوم أمام لاتسيو:

حراسة المرمى: تشيزيني.

خط الدفاع: كوادرادو، بونوتشي، دي ليخت، دانيلو.

خط الوسط: خضيرة، بيانيتش، ماتويدي.

خط الهجوم: ديبالا، رونالدو، هيجواين.

موعد مباراة يوفنتوس اليوم ضد لاتسيو:

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وتتجه الأنظار صوب ملعب جامعة الملك سعود لمشاهدة مباراة يوفنتوس ولاتسيو بث مباشر اليوم في السوبر الإيطالي في تمام الساعة 19:45 مساء بتوقيت مكة المكرمة ، الساعة 18:45 مساء بتوقيت القاهرة ، الساعة 17:45 مساء بتوقيت العاصمة التونسية ، الساعة 20:45 مساء بتوقيت أبو ظبي ، الساعة 19:45 مساء بتوقيت البحرين ، الساعة 19:45 مساء بتوقيت جزر القمر.

التشكيلة المتوقعة لفريق لاتسيو:

حراسة المرمى: ستراكوشا

الدفاع: رادو، أتشيربي، فيليبي

الوسط: لويس ألبرتو، لوكاس ليفا، ميلينكوفيتش، سافيتش، لازاري

الهجوم: إيموبيلي، كوريا

القنوات الناقلة لمباراة لاتسيو ضد يوفنتوس اليوم:

وتتابعون مباراة يوفنتوس ولاتسيو مباشرة عبر القنوات الرياضية السعودية ، وتحديدا عبر قناتي KSA Sport HD 1 وKSA Sport HD 3 ، والتي يمكنكم مشاهدتها بدون تقطيع أيضا عبر الخليج 365 الرياضي بجودات عالية ومتنوعة.

ويقام السوبر الإيطالي في المملكة العربية السعودية للعام الثاني على التوالي، حيث أقيم السوبر الإيطالي في الموسم الماضي على الأراضي السعودية وجمع بين يوفنتوس ونظيره اي سي ميلان وانتهت بفوز السيدة العجوز بهدف البرتغالي المميز كريستيانو رونالدو الذي وجد استقبالا حارا بالعاصمة الرياضية حينما وصلت بعثة البيانكونيري.