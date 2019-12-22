اونلاين | يلا شوت now مشاهدة مباراة تشيلسي وتوتنهام بث مباشر yalla goal كورة لايف رابط ماتش تشيلسي plus جودة متعددة

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يسعى فريق توتنهام الإنجليزى، لتعميق جراح تشيلسي في المباراة المرتقبة التي تجمع بين الفريقين في السادسة والنصف مساء اليوم الاحد بملعب "توتنهام"، ضمن منافسات الجولة الـ 18 من عمر مسابقة الدوري الانجليزي الممتاز "البريميرليج"، في مباراة تشهد مواجهة بين "الاستاذ والتلميذ" خارج الخطوط حيث جوزيه مورينيو وفرانك لامبارد، وتألق لامبارد مع تشيلسي عندما كان مورينيو يتولى تدريب "البلوز"، قبل أن يقرر فرانك الدخول في عالم التدريب.

توتنهام ضد تشيلسي

ويبتعد توتنهام عن تشيلسي بفارق 3 نقاط في صراع الفريقين على المركز الرابع والمقعد النهائي المؤهل إلى دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا خلال الموسم المقبل.

ويسعى توتنهام لتحقيق الفوز الثالث على التوالي بمسابقة الدوري الانجليزي من أجل اللحاق بنظيره تشيلسي في المركز الرابع، في حين يعيش تشيلسي مرحلة صعبة، بعدما تذوق مرارة الهزيمة في 4 مباريات من أصل أخر خمس مباريات خاضها بمسابقة "البريميرليج".

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ويفتقد توتنهام في مباراة اليوم لجهود الثلاثي بن ديفيز الذي يُعاني من إصابة في الكاحل، وإريك لاميلا الذي يغيب بسبب إصابة في أوتار الركبة، وهوجو لوريس الذي لديه إصابة في الكوع، بينما يغيب عن تشيلسي روبن لوفتوس تشيك بداعي الإصابة.

توتنهام ضد تشيلسي

ويقدم توتنهام مستويات رائعة منذ قدوم البرتغالي جوزيه مورينيو، فـ"السبيرز" الذي حقق الفوز في 3 من أول 12 مباراة في الدوري مما أدى إلى رحيل المدرب ماوريسيو بوكيتينو، نجح توتنهام في الفوز في 4 من 5 مباريات مع المدرب البرتغالي ليقفز إلى المركز الخامس كما بلغ دور الـ16 بدوري أبطال أوروبا.

كما نجح توتنهام في تقليص الفارق مع تشيلسي إلى 3 نقاط بمسابقة الدوري الانجليزي بعدما كان وصل لـ 11 نقطة في وقت سابق هذا الموسم.