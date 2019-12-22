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اونلاين | كورة لايف - bein SPORT مشاهدة مباراة توتنهام وتشيلسي بث مباشر YALLA SHOOT كورة لايف رابط ماتش توتنهام beIN

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كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر كورة لايف - bein SPORT مشاهدة مباراة توتنهام وتشيلسي بث مباشر YALLA SHOOT كورة لايف رابط ماتش توتنهام beIN والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يستضيف فريق  توتنهام نظيره مساء اليوم الاحد علي ملعب توتنهام هوتسبر ، وذلك ضمن منافسات الجولة الثامنة عشر من "البريميرليج".

 

موعد مباراة توتنهام وتشيلسي

 

تنطلق مباراة توتنهام وتشيلسي في تمام الساعة السادسة ونصف مساءً بتوقيت القاهرة، والساعة السابعة ونصف مساءً بتوقيت المملكة العربية ، والساعة الثامنة ونصف مساءً بتوقيت ابو ظبي.

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القنوات الناقلة لمباراة توتنهام وتشيلسي

 

تذاع مباراة توتنهام وتشيلسي بشكل حصري عبر قناة بي إن سبورت HD 2 المشفرة بتعليق عصام الشوالي.

 

ويسعي فريق تشيلسي لتعزيز موقفه في الدوري، حيث يحصد البلوز 29 نقطة في المركز الرابع ، بينما يأتي توتنهام في المركز السابع برصيد 29 نقطة ، بعد 17 مباراة لعبها الفريقين في البريميرليج ، وكان أخر لقاء قد جمع بين تشيلسي وتوتنهام في بطولة الدوري الإنجليزي الموسم الماضي والتي لعب في 27 من فبراير ، وانتهيت المباراة بتفوق تشيلسي يهدفين دون رد.


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