اونلاين | مشاهدة مباراة توتنهام اليوم

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مشاهدة مباراة توتنهام اليوم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يخوض فريق توتنهام الإنجليزي مباراة جديدة في البريمير لج، عندما يستقبل نظيره تشيلسي في قمة مثيرة بالبطولة الإنجليزية، وذلك ضمن منافسات الأسبوع الثامن عشر لبطولة الدوري الإنجليزي الممتاز 2019-2020 ولن تكون مواجهة توتنهام اليوم سهلة، خاصة وأنه يواجه واحد من عمالقة الكرة في إنجلترا مؤخرا.

مشاهدة مباراة توتنهام اليوم

يدخل السبيرز مباراة الليلة وهم في المركز السابع برصيد 26 نقطة بعد مرور 17 جولة، ويأمل البرتغالي جوزيه مورينيو المدير الفني لفريق توتنهام لتحقيق الفوز في موقعة الليلة والتقدم نحو المربع الذهبي للبطولة الإنجليزية، وسيعتمد مدرب توتنهام الليلة على قوته الضاربة بقيادة نجمه الأول الدولي الإنجليزي هاري كين هداف الفريق بالإضافة لديلي آلي وسون وإيركسن لتحقيق الانتصار والتقدم في المسابقة، وسيلعب السبيشيال وان بنفس طريقته المعتادة 4-3-3 ونجح مورينيو في تحقيق طفرة مع الفريق اللندني منذ توليه المهمة الفنية للفريق حيث قاد الفريق للارتقاء للمركز السابع بعد أن كان في المركز الثالث عشر.

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بث مباشر مباراة توتنهام اليوم

ونشاهد معا عبر موقع الخليج 365 الرياضي خدمة البث المباشر لمباراة توتنهام اليوم، حيث نقدم لعشاق الكرة الإنجليزية خدمة مميزة ومضمونة بعمل بث مباشر لمباراة توتنهام اليوم ضد تشيلسي وتعد مباراة توتنهام أمام تشيلسي واحدة من أمتع وأقوى المباريات في البطولة الإنجليزية وسيعول الفريق اللندني على عاملي الأرض والجمهور في موقعة الليلة بث مباشر مباراة توتنهام اليوم.

موعد مباراة توتنهام اليوم

وتنطلق مباراة توتنهام اليوم ضد تشيلسي في تمام الساعة السادسة والنصف مساء بتوقيت القاهرة السابعة والنصف مساء بتوقيت مكة المكرمة الثامنة والنصف مساء بتوقيت أبو ظبي اليوم الأحد الموافق الثاني والعشرين من شهر ديسمبر لعام 2019 وتذاع مباراة توتنهام ضد تشيلسي عبر قناة بي ان سبورت الرياضية اتش دي 2 في بث حي وسريع.