رياضة | الأهلي يُنهي ملف تجديد عقود لاعبيه عقب مواجهة بلاتينيوم

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الأهلي يُنهي ملف تجديد عقود لاعبيه عقب مواجهة بلاتينيوم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يستعد مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة الكابتن محمود الخطيب، لفتح ملف تجديد عقود لاعبي الفريق الكبار بالفريق الأول لكرة القدم، خلال الفترة المقبلة.

واستقر مجلس الإدارة، بالتنسيق مع سيد عبدالحفيظ مدير الكرة، على عقد جلسات خاصة مع اللاعبين المطلوب تجديد عقودهم وهم "حسام عاشور وأحمد فتحي وشريف إكرامي ووليد سليمان"، عقب الانتهاء من مباراة الفريق الهامة أمام بلاتينيوم ستارز الزيمبابوي، ببطولة دوري أبطال إفريقيا.

ومن المُنتظر أن يتفق سيد عبدالحفيظ، مع اللاعبين على مدة التعاقد حسب احتياجات المدير الفني، حيث تم الانتهاء من الاتفاق على القيمة المادية.

ويستعد الأهلي لمواجهة الاتحاد السكندري، مساء غدٍ الإثنين على ملعب القاهرة الدولي ضمن منافسات الجولة العاشرة من الدوري المصري الممتاز.

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ويلتقي الأهلي مع بلاتينيوم ستارز الزيمبابوي، يوم 28 ديسمبر الجاري بملعب الأهلي في السلام، ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

ويلعب الأهلي ضمن منافسات المجموعة الثانية والتي تضم كل من "النجم الساحلي التونسي والهلال السوداني وبلاتينيوم ستارز الزيمبابوي".

ويحتل النادي الأهلي المركز الثاني برصيد 3 نقاط خلف المتصدر النجم الساحلي برصيد 6 نقاط، ويحل الهلال ثالثًا برصيد 3 نقاط وبلاتينيوم ستارز في مؤخرة الجدول بدون أي رصيد.