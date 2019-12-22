رياضة | عرض خرافي.. تحرك ناري من تشيلسي لضم سانشو

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عرض خرافي.. تحرك ناري من تشيلسي لضم سانشو والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أفادت بعض التقارير أن نادي تشيلسي يجهز مبلغ كبير لضم جناح بوروسيا دورتموند جادون سانشو في الانتقالات الشتوية المقبلة.

ارتبط اللاعب البالغ من العمر 19 عامًا بقوة مع ليفربول ومانشستر يونايتد في الأسابيع الأخيرة ، في حين يعتقد أن تشيلسي يعد خطوة قياسية للأندية الدولية بعد رفع حظر النقل.

ومع ذلك ، فقد ادعى زورق أنه "لا يوجد سيناريو" حيث يمكن السماح للمراهق بمغادرة بوروسيا دورتموند في منتصف الموسم.

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سجل سانشو تسع مرات وسجل 10 تمريرات حاسمة في 20 مباراة مع دورتموند خلال حملة 2019-20.

العلاقة المهاجم مع ناديه قد انهارت في الأسابيع الأخيرة ، على الرغم من استمرار التكهنات المحيطة بمستقبله في ألمانيا.

يعيد موهبة دورتموند سانشو أحد الخيارات في اتمام الصفقة خلال الميركاتو الشتوي وأن يظل معاراً إلى الفريق الالماني حتي نهاية الموسم بعد توقيعه لتشيلسي، وهو نفس شروط التي اتفق عليها البلوز مع دورتموند لضم كريستيان بوليسيتش في الانتقالات الشتوية الماضية.