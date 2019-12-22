رياضة | مانشستر يونايتد يسقط بثنائية أمام واتفورد في الدوري الإنجليزي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مانشستر يونايتد يسقط بثنائية أمام واتفورد في الدوري الإنجليزي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نجح فريق واتفورد في تحقيق الفوز على فريق مانشستر يونايتد بنتيجة هدفين مقابل لا شيء في المباراة التي جمعت بين الفريقين على ملعب الأخير ضمن منافسات الجولة الثامنة عشر من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

أهداف مباراة مانشستر يونايتد ضد واتفورد :-

وسجل اللاعب السنغالي اسماعيلا سار هدف فريق واتفورد الاول في المباراة بالدقيقة 50 من عمر بداية الشوط الثاني، بينما عزز تروي ديني النتيجة عن طريق ركلة جزاء تحصل عليها سار بعد هدفه بدقائق قليلة.

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وتعد هذة هي المباراة الثانية على التوالي الذي لا يحقق خلالها مانشستر يونايتد الفوز، بعدما تعادل في المباراة الماضية أمام فريق إيفرتون بنتيجة هدف لكل فريق في المباراة التي أقيمت على ملعب الأولدترافورد في مدينة مانشستر.

وكان قد حقق اليونايتد فوزا هاما على حساب فريقي مانشستر سيتي وتوتنهام هوتسبير، مما جعل إدارة اليونايتد تثق في قدرة الفريق على استكمال مشواره مع المدرب النرويجي أولي جونار سولشاير.

ويحتل فريق مانشستر يونايتد المركز الثامن بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 25 نقطة.