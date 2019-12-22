رياضة | عاجل.. مفاجآت بالجملة في قائمة الأهلي لمواجهة الاتحاد السكندري

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. مفاجآت بالجملة في قائمة الأهلي لمواجهة الاتحاد السكندري والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، قائمة فريقه لمواجهة الاتحاد السكندري مساء غد الاثنين.

ويستضيف الأهلي نظيره الاتحاد السكندري مساء غد الاثنين على ستاد القاهرة الدولي في إطار مباريات الجولة العاشرة لمسابقة الدوري الممتاز.

وضمت قائمة الأهلي ٢١ لاعبًا وهم :-

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حسام عاشور - شريف إكرامي - أحمد فتحي - أيمن أشرف - محمد الشناوي - عمرو السولية - سعد سمير - علي معلول - جونيور أجاي - حسين الشحات - وليد سليمان - محمد هاني - محمد مجدي "قفشة" - محمود متولي - أحمد الشيخ - مروان محسن - علي لطفي - أليو ديانج - وليد أزارو - جيرالدو - محمود وحيد.

فيما تم استبعاد كلا من :-

محمد محمود وكريم نيدفيد ورمضان صبحي وياسر إبراهيم ورامي ربيعة بسبب الإصابة، وعمار حمدي وصالح جمعة وصلاح محسن لوجهة نظر فنية.