رياضة | تشكيل تشيلسي وتوتنهام الرسمي| مشاهدة مباراة توتنهام ضد تشيلسي بث مباشر

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تشكيل تشيلسي وتوتنهام الرسمي| مشاهدة مباراة توتنهام ضد تشيلسي بث مباشر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو المدير الفني لفريق توتنهام هوتسبير عن التشكيلة الأساسية التي ستخوض مباراته أمام فريق تشيلسي في المباراة التي ستجمع بين الفريقين على ملعب الوايت هارت لين ضمن منافسات الجولة الثامنة عشر من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

وجاءت التشكيلة الأساسية كالتالي :-

حراسة المرمى : جازينيكا.

خط الدفاع : اورييه - ألدرفاليد - سانشيز - فيرتونخين.

Advertisements

خط الوسط : سيسوكو - داير - سون - ديلي آلي - لوكاس مورا.

خط الهجوم : هاري كين.

موعد مباراة توتنهام هوتسبير ضد تشيلسي :-

وسوف تقام المباراة بين فريق توتنهام هوتسبير وفريق تشيلسي في الساعة السادسة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، بينما سوف تقام المباراة في الساعة السابعة والنصف مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وفي الساعة الثامنة والنصف مساءً بتوقيت دولة الإمارات العربية، وفي الساعة الخامسة والنصف مساءً بتوقيت دولة المغرب العربي.

وكان فريق تشيلسي قد خسر مباراته الأخيرة بالدوري الانجليزي الممتاز من فريق بورنموث بنتيجة هدف نظيف في المباراة التي أقيمت على ملعب الستامفورد بريدج، بينما فاز فريق توتنهام هوتسبير على فريق ولفرهامبتون بنتيجة هدفين مقابل هدف وحيد.