رياضة | نجم اليوفنتوس يخضع للكشف الطبي للدحيل القطري

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر نجم اليوفنتوس يخضع للكشف الطبي للدحيل القطري والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت بعض التقارير صحفية الإيطالية اليوم الأحد أن مهاجم يوفنتوس ماريو ماندزوكيتش قام بخضوع للكشف الطبي في فريق الدحيل القطري، تمهيدا للانتقال له في النتقالات الشتوية.

ووفقا لشبكة "فوتبول إيطاليا" أن ينضم ماندزوكيتش إلى زميله السابق في يوفنتوس، المغربي مهدي بن عطية، في الدوري القطري.

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وجرى تداول تسجيل فيديو عبر منصات التواصل الاجتماعي يظهر ماندزوكيتش /33 عاما/ في زيارته لأحد فنادق الدوحة وكذلك وهو في طريقه للمركز الطبي للخضوع للكشف الطبي تمهيدا لانتقاله إلى الدحيل.

وربطت تقارير صحفية مؤخرا بين ماندزوكيتش ومانشستر يونايتد الإنجليزي وميلان الإيطالي، لكن يبدو أنه أقرب من أي وقت مضى من الانتقال إلى الدحيل القطري.

وانتقل المهاجم الكرواتي إلى يوفنتوس في 2015 قادما من اتلتيكو مدريد الإسباني، وشارك مع الفريق في 162 مباراة وسجل 44 هدفا وصنع 18 تمريرة حاسمة لزملائه.