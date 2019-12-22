رياضة | أبطال شطرنج "وادى دجلة" يتوجون بجوائز بطولة أفريقيا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أبطال شطرنج "وادى دجلة" يتوجون بجوائز بطولة أفريقيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أحرز أبطال أندية "وادى دجلة" للشطرنج ثلاث ميداليات في بطولة أفريقيا لشطرنج الناشئين، التي نظمها الاتحاد الأفريقي للشطرنج، واستمرت فعاليتها في الفترة بين 17-21 ديسمبر الجاري، بدولة ناميبيا.

حصل اللاعب الدجلاوى كيفين جورج على الميدالية الذهبية في منافسات تحت 10 سنوات، كما توج البطل الدجلاوى مينا وائل بالميدالية البرونزية. وعلى صعيد منافسات تحت 8 سنوات، حصد البطل الدجلاوى أدهم حسام الميدالية الفضية .مثل مصر في البطولة عشرون لاعب ولاعبة، وشارك من لاعبي وادي دجلة 12 لاعب ولاعبة 10ناشئين و 2 ناشئات، أول أكاديمية دولية معتمدة من قبل الاتحاد الدولي للشطرنج في مصر.