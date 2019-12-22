رياضة | مواعيد مباريات اليوم الأحد 22 / 12 / 2019.. مشاهدة مباراة ريال مدريد| بث مباشر تشيلسي ضد توتنهام live

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مواعيد مباريات اليوم الأحد 22 / 12 / 2019.. مشاهدة مباراة ريال مدريد| بث مباشر تشيلسي ضد توتنهام live والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

مواعيد مباريات اليوم، حيث تنطلق العديد من المباريات الهامة اليوم الأحد 22 / 12 / 2019، أبرزها مباراة واتفورد ضد مانشستر يونايتد قي الدوري الإنجليزي، والريال ضد أتلتيك بيلباو والقنوات الناقلة، لمشاهدتها حصريًا والاستمتاع بها فور انطلاقها.

ويرصد لكم "الخليج 365 الرياضي" مواعيد مباريات اليوم الأحد والقنوات الناقلة لها في السطور التالية:

مواعيد مباريات اليوم في البريميرليج "الجولة الـ18"

انطلقت مباريات اليوم بمباراة واتفورد ضد مانشستر يونايتد، في تمام 4:00 مساء اليوم بتوقيت القاهرة، 5:00 مساءً بتوقيت مكة المكرمة، 6:00 مساءً بتوقيت الإمارات، وتذاع المباراة حصريًا عبر قناة beIN Sports HD 7.

توتنهام x تشيلسي، تقام المباراة في تمام 6:30 مساء اليوم بتوقيت القاهرة، 7:30 مساءً بتوقيت مكة المكرمة، 8:30 مساءً بتوقيت الإمارات، وتذاع المباراة حصريًا عبر قناة beIN Sports HD 2.

مواعيد مباريات اليوم في الدوري الإسباني "الجولة الـ18"

ريال مدريد x أتلتيك بيلباو، تقام المباراة في تمام 10:00 مساء اليوم بتوقيت القاهرة، 11:00 مساءً بتوقيت مكة المكرمة، 12:00 بتوقيت الإمارات، وتذاع المباراة حصريًا عبر قناة beIN Sports HD 3.

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مواعيد مباريات اليوم في الدوري الإيطالي "الجولة الـ17"

انطلقت مباريات اليوم في الدوري الإيطالي بمباراة أتالانتا ضد ميلان، في تمام 1:30 مساء اليوم بتوقيت القاهرة.

ساسولو x نابولي، تقام المباراة في تمام 9:45 مساء اليوم بتوقيت القاهرة، 10:45 مساءً بتوقيت مكة المكرمة، 11:45 بتوقيت الإمارات، وتذاع المباراة حصريًا عبر قناة beIN Sports HD 4.

مواعيد مباريات اليوم في كأس السوبر الإيطالي

لاتسيو x يوفنتوس، تقام المباراة في تمام 6:45 مساء اليوم بتوقيت القاهرة، 7:45 مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، 8:45 مساءًا بتوقيت الإمارات، وتذاع المباراة حصريًا عبر قناة السعودية الرياضية 1.

مواعيد مباريات اليوم في الدوري المغربي

انطلقت مباريات اليوم في الدوري المغربي بمباراة الرجاء ضد الوداد، في تمام 4:00 مساء اليوم بتوقيت القاهرة.