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رياضة | مواعيد مباريات اليوم الأحد 22 / 12 / 2019.. مشاهدة مباراة ريال مدريد| بث مباشر تشيلسي ضد توتنهام live

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كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مواعيد مباريات اليوم الأحد 22 / 12 / 2019.. مشاهدة مباراة | بث مباشر ضد توتنهام live والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

مواعيد مباريات اليوم، حيث تنطلق العديد من المباريات الهامة اليوم الأحد 22 / 12 / 2019، أبرزها مباراة واتفورد ضد مانشستر يونايتد قي ، والريال ضد أتلتيك بيلباو والقنوات الناقلة، لمشاهدتها حصريًا والاستمتاع بها فور انطلاقها.

ويرصد لكم "الخليج 365 الرياضي" مواعيد مباريات اليوم الأحد والقنوات الناقلة لها في السطور التالية:

مواعيد مباريات اليوم في البريميرليج "الجولة الـ18"

انطلقت مباريات اليوم بمباراة واتفورد ضد مانشستر يونايتد، في تمام 4:00 مساء اليوم بتوقيت القاهرة، 5:00 مساءً بتوقيت مكة المكرمة، 6:00 مساءً بتوقيت الإمارات، وتذاع المباراة حصريًا عبر قناة beIN Sports HD 7.

توتنهام x تشيلسي، تقام المباراة في تمام 6:30 مساء اليوم بتوقيت القاهرة، 7:30 مساءً بتوقيت مكة المكرمة، 8:30 مساءً بتوقيت الإمارات، وتذاع المباراة حصريًا عبر قناة beIN Sports HD 2.

مواعيد مباريات اليوم في "الجولة الـ18"

ريال مدريد x أتلتيك بيلباو، تقام المباراة في تمام 10:00 مساء اليوم بتوقيت القاهرة، 11:00 مساءً بتوقيت مكة المكرمة، 12:00 بتوقيت الإمارات، وتذاع المباراة حصريًا عبر قناة beIN Sports HD 3.

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مواعيد مباريات اليوم في "الجولة الـ17"

انطلقت مباريات اليوم في الدوري الإيطالي بمباراة أتالانتا ضد ميلان، في تمام 1:30 مساء اليوم بتوقيت القاهرة.

ساسولو x نابولي، تقام المباراة في تمام 9:45 مساء اليوم بتوقيت القاهرة، 10:45 مساءً بتوقيت مكة المكرمة، 11:45 بتوقيت الإمارات، وتذاع المباراة حصريًا عبر قناة beIN Sports HD 4.

مواعيد مباريات اليوم في كأس السوبر الإيطالي

لاتسيو x يوفنتوس، تقام المباراة في تمام 6:45 مساء اليوم بتوقيت القاهرة، 7:45 مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، 8:45 مساءًا بتوقيت الإمارات، وتذاع المباراة حصريًا عبر قناة 1.

مواعيد مباريات اليوم في الدوري المغربي

انطلقت مباريات اليوم في الدوري المغربي بمباراة الرجاء ضد الوداد، في تمام 4:00 مساء اليوم بتوقيت القاهرة.

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