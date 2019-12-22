رياضة | ليجانيس يفوز على اسبانيول بثنائية نظيفة بالدوري الإسباني

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ليجانيس يفوز على اسبانيول بثنائية نظيفة بالدوري الإسباني والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حقق نادي ليجانيس الفوز على نظيره اسبانيول بثنائية مقابل لاشئ اليوم الأحد في الجولة الثامنة عشر للمسابقة الدوري الإسباني لكرة القدم.

وبعد مسيرة مخيبة شهدت خسارة الفريق 11 مرة وتعادله ثلاث مرات مقابل فوزه مرة واحدة فقط، في أول 15 مباراة من الموسم ، حقق ليجانيس فوزه الثاني في أخر ثلاث مباريات مقابل التعادل في المباراة الثالثة.

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ولكن رغم الفوز على اسبانيول ظل ليجانيس في منطقة الخطر إذ يحتل المركز قبل الأخير بجدول ترتيب الدوري الإسباني.

وسجل الدنماركي مارتن بريسويت هدف التقدم لليجانيس في الدقيقة 11 ثم أضاف المغربي يوسف الناصري الهدف الثاني في الدقيقة 54.

الفوز رفع رصيد ليجانيس إلى 13 نقطة في المركز التاسع عشر بفارق نقطتين عن أخر مراكز الأمان، وتوقف رصيد اسبانيول عند عشر نقاط في المركز العشرين الأخير.