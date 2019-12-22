رياضة | أياكس يكتسح ادو دين هاج بستة أهداف في الدوري الهولندي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أياكس يكتسح ادو دين هاج بستة أهداف في الدوري الهولندي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حقق نادي أياكس فوز كبير على نظيره ادو دين هاج 6 /1 اليوم الأحد في الجولة الثامنة عشر ليستمر في صدارة للدوري الهولندي الممتاز.

وافتتح المغربي حكيم زياش التسجيل لأياكس في الدقيقة 15 ثم أضاف دوني فان دي بيك الهدف الثاني في الدقيقة 23 وسجل يورجن إيكيلينكامب وريان جرافينبيرش الهدفين الثالث والرابع في الدقيقتين 37 و39.

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وفي الشوط الثاني أحرز دوشان تاديتش الهدف الخامس لأياكس في الدقيقة 49 قبل أن يختتم لاسينا تراوري التسجيل في الدقيقة 63.

وتكفل جون جوسينس بالهدف الوحيد لفريق ادو دين هاج من ضربة جزاء في الوقت بدل الضائع للمباراة.

الفوز رفع رصيد أياكس في الصدارة إلى 44 نقطة بفارق ثلاث نقاط عن أقرب ملاحقيه الكمار الذي مني بالهزيمة على يد مضيفه سبارتا روتردام بثلاثة أهداف دون رد مساء أمس السبت.