رياضة | أتالانتا يسحق ميلان بخماسية نظيفة في الدوري الإيطالي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أتالانتا يسحق ميلان بخماسية نظيفة في الدوري الإيطالي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حقق فريق أتالانتا فوز عريق على نظسره اي سي ميلان درسا في فنون كرة القدم وتغلب عليهبخماسية نظيفة خلال المباراة التي جمعتهما اليوم الأحد في المرحلة السابعة عشر من الدوري الإيطالي.

وسجل أهداف أتالانتا أليخاندرو جويمز في الدقيقة العاشرة وماريو بازاليتيش في الدقيقة 61 وجوسيب إيليشيش (هدفين) في الدقيقتين 63 و72 ولويس مورييل في الدقيقة 84.

ورفع أتالانتا رصيده إلى 31 نقطة في المركز الخامس محققا انتصاره التاسع في الدوري هذا الموسم مقابل الخسارة في أربع مباريات والتعادل في مثلها.

في المقابل توقف رصيد ميلان عند 21 نقطة في المركز العاشر متلقيا هزيمته الثامنة في الدوري هذا الموسم مقابل الفوز في ست مباريات والتعادل في ثلاث.