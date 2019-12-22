رياضة | حقيقة انضمام عبد الله الحمدان إلى الهلال

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر حقيقة انضمام عبد الله الحمدان إلى الهلال والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أوضح خالد البلطان رئيس مجلس إدارة نادي الشباب، حقيقة ما يتم تداوله حول انضمام المهاجم الشاب عبدالله الحمدان إلى فريق الهلال خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

وقال البلطان في تصريحات تليفزيونية: "كل ما يقال عن انتقال الحمدان إلى الهلال شائعات وأكاذيب".

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وكانت قد زعمت بعض التقارير الصحفية تقديم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال عرضا مغريا يتخطي الـ25 مليون ريال إلى الحمدان لتدعيم صفوف الفريق خلال الميركاتو الشتوي القادم، وذلك بعد تألقه رفقة المنتخب السعودي في منافسات كأس الخليج العربي، "خليجي 24".

وكان عبد الله الحمدان قد توج رفقة الأخضر بجائزة أفضل لاعب في مباراة السعودية ضد، وذلك بعدما قاد فريقه للفوز على العنابي بهدف دون رد فى المباراة التى جمعت بينهما قبل نهائي كأس الخليج.

وبتواجد فريق الشباب في المركز العاشر من جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 15 نقطة، فيما يحتل الهلال المركز الخامس برصيد 20 نقطة.

