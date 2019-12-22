رياضة | فوز الألومنيوم والمنيا والإعلاميين وتعادل شبان قنا بالقسم الثاني

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر فوز الألومنيوم والمنيا والإعلاميين وتعادل شبان قنا بالقسم الثاني والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أسفرت مباريات الجولة العاشرة للمجموعة الأولى مجموعة الصعيد للقسم الثاني عن فوز فريق البنك الأهلي خارج ملعبه على فريق بنى سويف بهدف نظيف في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب استاد بنى سويف.

أحرز إسلام صلاح سولارى هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 4 من الشوط الأول

الفوز رفع رصيد البنك الأهلي إلى النقطة 21ليحتل صدارة المجموعة بينما تراجع بنى سويف إلى مركز الوصيف برصيد 20 نقطة.

وخطف فريق الإعلاميين فوزاً مهماً على مضيفه الفيوم بهدفين مقابل هدف بعدما انتهى الشوط الأول بتقدم الاعلاميين بهدف إيهاب فؤاد من ركلة جزاء .

وفي الشوط الثاني أدرك أحمد عادل هدف التعادل لفريق الفيوم في الدقيقة 3 وأضاف بكر محمد هدف الفوز للإعلاميين في الدقيقة 24.

وحقق المنيا فوزا مثيرا على فريق طهطا بهدفين مقابل هدف، حيث انتهى الشوط الأول بتقدم المنيا بهدف شهد اللقاء تقدم اللاعب محمد سماره لاعب المنيا من تسجيل الهدف الأول من ضربة جزاء في الدقيقة32 بعد عرقلة أحمد عصام داخل منطقة الجزاء من قبل مصطفى صادق لاعب طهطا .

وتعادل محمد عبد القادر لطهطا من ضربة جزاء في الدقيقة 10 من الشوط الثاني واستطاع عمرو عثمان تسجيل الهدف الثاني للمنيا في الدقيقة 44 من الشوط الثاني.

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وفاز فريق الألومنيوم على فريق ديروط بهدفين مقابل هدف، حيث شهد الشوط الأول تقدم الالومنيوم بهدف محمد عبد الحميد ميدو في الدقيقة 9 .

وأضاف مصطفى ناصر الهدف الثاني في الدقيقة 9 في الشوط الثاني، وسجل حسام صادق هدف ديروط في الدقيقة 35، وأهدار محمد عبد الحميد ميدو ضربة جزاء في الشوط الثاني.

وفاز بترول أسيوط على تليفونات بني سويف بهدفين مقابل هدف إذ شهد الشوط الأول بتعادل الفريقين بهدف لكل منهما إذ تقدم بنى سويف بهدف وتعادل محمود كمال للبترول، في الدقيقة 43 واضاف أحمد ترك هدف الفوز في الدقيقة 40 من الشوط الثاني.

وتعادل فريق سوهاج مع فريق شبان قنا بدون أهداف وأهدار محمد عبد السميع ضربة جزاء لسوهاج في الشوط الثاني.

ترتيب المجموعة الأولى

1- البنك الأهلي 21 نقطة

2- بنى سويف 20 نقطة

3- الألومنيوم 19 نقطة

4- شبان قنا 18 نقطة

5- تليفونات بني سويف 15 نقطة

6- المنيا 14 نقطة

7- بترول أسيوط 14 نقطة

8- الإعلاميين 13 نقطة

9- سوهاج 12 نقطة

10- الفيوم 10 نقاط

11- ديروط 5 نقاط

12- طهطا 5 نقاط