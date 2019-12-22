رياضة | القيس يخسر من أسمنت أسيوط في القسم الثالث

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر القيس يخسر من أسمنت أسيوط في القسم الثالث والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

خسر فريق مركز شباب القيس، من فريق أسمنت أسيوط بثلاثية نظيفة، في المباراة التي جمعتهما علي ملعب مطاي اليوم، وذلك ضمن مباريات الجولة الحادية عشر لمسابقه دوري القسم الثالث للموسم الكروي الجديد 2019\2020.

خاض مركز شباب القيس المباراة بتشكيله مكونه من حسين علي، مصطفى حسين، مينا فخري، محمود خالد، معاذ علي، حسام أحمد، علي كامل، محمد ناجح، مصطفى فتحي، عبدالرحمن سيد، أحمد ناصر.

في حين خاض أسمنت أسيوط هذه المباراه بتشكيله مكونة من: حسام حسن، محمود أسامه، محمد ضيف، حسام محمد، محمد عصام، محمد سيد، ابراهيم نبيل، أحمد صالح، أحمد بدري، محمود ناصر، محمد فوزي.

بدأت المباراة قويه من جانب الفريقين حيث شهدت الدقيقة 8 تصويبه قويه من أحمد ناصر تعلو المرمي، ويتواصل الضغط لفريق القيس، لكن في الدقيقة30 تصويبه لكن بعيده من أحمد صالح، ثم في الدقيقة 45 تصويبه قويه من ابراهيم نبيل يخرجها حارس القيس ببراعه، واحتسب حكم اللقاء 3دقائق وقت بدل ضائع لم تشهد اي جديد لينتهي الشوط الأول بالتعادل السلبي

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وانطلق الشوط الثاني بقوه حيث شهدت الدقيقة 8 تصويبه لكن بعيده من عبدالرحمن سيد، لكن في الدقيقة 11 راسيه من أحمد بدري تسكن شباك القيس،وفي الدقيقة 15 حصل محمود أسامه علي بطاقه صفراء نتيجه عرقله لاعب القيس، وفي الدقيقة 17 أحراز الأسمنت الهدف الثاني لكن لم يحتسب نتيجه التسلل، وفي الدقيقة 18 حصل مصطفي حسين علي بطاقه صفراء للاعتراض، ثم حل عمرو إبراهيم مكان احمد ناصر، وفي الدقيقة 29 تصويبه قويه من أحمد صالح، تسكن شباك القيس محرزا الهدف الثاني، وفي الدقيقة 33حل احمد سليمان مكان احمد بدري، وفي الدقيقة 39 تصويبه قويه من محمود ناصر تسكن شباك القيس محرزا الهدف الثالث، وفي الدقيقة 42 حل علاء عيد مكان محمد فوزي، واحتسب حكم اللقاء 3دقائق وقت بدل ضائع لم تشهد اي جديد لتنتهي المباراه بفوز الأسمنت بثلاثيه نظيفه.

أدار المباراه تحكيميا محمود رمضان حكم ساحه، يعاونه كل حسن رمضان مساعد أول، محمود حسين مساعد ثان، ومحمد إبراهيم مراقب حكام، محمد وصفي مراقب مسابقات.

ترتيب المجموعة الثالثة

1- أسمنت أسيوط 24 نقطة

2- أبوتيج 20 نقطة

3- شباب ناصر ملوي 18 نقطة

4- ناصر الفكرية 17 نقطة

5- نادي ملوي 15 نقطة

6- القوصية 15 نقطة

7- شباب القيس 15 نقطة

8- شباب سمالوط 13 نقطة

9- الوليدية 13 نقطة

10- بني مزار 11 نقطة

11- الهنداو 9 نقاط

12- شباب الخارجة 9 نقاط