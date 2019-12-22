رياضة | نادية رمضان تلحق بمنتخب السيدات في الجزائر

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر نادية رمضان تلحق بمنتخب السيدات في الجزائر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

غادرت منذ قليل نادية رمضان لاعبة منتخب مصر لكرة القدم النسائية تحت 20 سنة والمحترفة بالدوري الامريكي ارض الوطن متجهة لدولة الجزائر للحاق ببعثة منتخبنا الوطني المشاركة في منافسات بطولة شمال افريقيا الودية.

و نجح مسؤلي اتحاد الكرة في حل الأزمنة التي منعتها من السفر صباح يوم الجمعة الماضي مع بعثة المنتخب بسبب تأخر صدور جواز السفر المصري الخاص بنادية رمضان لوصولها لمصر قادمة من امريكا في وقت متأخر قبل سفر البعثة للجزائر .

وتم حل الأزمة بعد مجهودات مكثفة وسلسلة من الاتصالات بين الدكتورة سحر عبد الحق عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة ورئيس البعثة بالجزائر وشعبان بسطاوي مدير العلاقات العامة باتحاد الكرة المصري .

وتصل نادية رمضان لدولة الجزائر في الساعة الواحدة ظهرا بتوقيت الجزائر واكد حسين عبد اللطيف المدير الفني للمنتخب المصري أنه سيبحث مدي جاهزيتها لتحديد إمكانية مشاركتها في مباراة اليوم أمام الجزائر في افتتاح بطولة شمال افريقيا.