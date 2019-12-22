الامارات | الصربي يوفانوفيتش مدرباً للمنتخب الوطني

شكرا لقرائتكم خبر عن الصربي يوفانوفيتش مدرباً للمنتخب الوطني والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن اتحاد كرة القدم، اليوم، تعاقده مع المدرب الصربي ايفان يوفانوفيتش لتولي قيادة المنتخب الوطني الأول خلال المرحلة المقبلة خلفاً للمدرب الهولندي بيرت فان مارفيك.

وقال بيان صحافي صادر من اتحاد كرة القدم إن: «لجنة المنتخبات والشؤون الفنية باتحاد الكرة أنهت إجراءات التعاقد مع المدرب ايفان يوفانوفيتش خلال أسبوع حسب توجيهات الشيخ راشد بن حميد النعيمي رئيس اللجنة الانتقالية».

ويستعد المنتخب الوطني لاستكمال التصفيات المشتركة المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2022 ونهائيات كأس آسيا 2023 في شهر مارس المقبل حين يواجه منتخب ماليزيا بالدولة يوم 26 مارس، ومنتخب إندونيسيا خارج أرضه يوم 31 من الشهر ذاته، فيما يواجه تايلاند وفيتنام على أرضه يومي 4 و 9 يونيو المقبل.

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وقال الشيخ راشد بن حميد النعيمي رئيس اللجنة الانتقالية لاتحاد الإمارات لكرة القدم: «إن الأبيض على رأس أولويات اللجنة، لأن الهدف هو المنافسة على إحدى البطاقات المؤهلة إلى المرحلة الحاسمة من التصفيات وبلوغ مونديال 2022»، مؤكداً ثقته في قدرة اللاعبين على النهوض من جديد والعودة لطريق الانتصارات.

وأكد الشيخ راشد بن حميد النعيمي أن: «اختيار المدرب جاء بعد سلسلة من الاجتماعات المتواصلة للجنة المنتخبات والشؤون الفنية التي قامت بدراسة عدد من السير الذاتية للمدربين للإشراف على مهام تدريب الأبيض، حيث وقع الاختيار على ايفان يوفانوفيتش نظراً لما تتضمنه سيرته من صفات مميزة تناسب المعايير التي وضعتها لجنة المنتخبات، ومن أهمها طموحه لتحقيق الإنجازات وعلمه التام بالكرة الإماراتية».

وأضاف الشيخ راشد بن حميد النعيمي: «المرحلة الحالية تتطلب تضافر كافة الجهود من هيئات ومؤسسات رياضية وأندية وإعلام وجماهير من أجل توفير بيئة مناسبة للمنتخب الوطني حتى يؤدي مهامه بأحسن صورة، لأن المرحلة تتطلب العمل بروح الفريق الواحد من أجل تحقيق النتائج الإيجابية في المحافل الإقليمية والقارية والدولية».

وأعرب الشيخ راشد بن حميد النعيمي عن تفاؤله بالمرحلة المقبلة وما ستشهده من مبادرات عديدة مثل مبادرة خلوة اتحاد الكرة التي تهدف إلى التواصل مع الخبراء والاستماع لآراء أصحاب القرار والرياضيين والإعلاميين وإشراك أفراد المجتمع من محبي اللعبة الشعبية في دراسة الاقتراحات ورفع التوصيات لتطوير عمل اتحاد كرة القدم من أجل ترسيخ الأسس المناسبة التي تساعد على تطوير كرة القدم الإماراتية.