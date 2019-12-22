شكرا لقرائتكم البنك الأهلى يفوز على بنى سويف بهدف ويتصدر المجموعة الثانية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل نجح فريق البنك الأهلى بقيادة عيد مرازيق فى العودة لتصدر المجموعة الأولى بالقسم الثانى بعد فوزه خارج أرضه على بنى سويف بهدف مقابل للاشئ رافعا رصيده إلى 21 نقطة ، بينما تجمد رصيد الخاسر عند 20 نقطة وتقهقر للمركز الثانى ضمن فاعليات الجولة العاشرة .

وفى إطار مباريات نفس المجموعة واصل المنيا تحت قيادة طارق السيد نتائجه الجيدة وحقق الفوز على طهطا بهدفين مقابل لهدف ليرفع رصيده إلى 14 نقطة فى المركز السادس ، كما تعادل سوهاج وشبان قنا سلبيا .

وأسفرت باقى مباريات المجموعة

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