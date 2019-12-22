شكرا لقرائتكم البنك الأهلى يفوز على بنى سويف بهدف ويتصدر المجموعة الثانية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وفى إطار مباريات نفس المجموعة واصل المنيا تحت قيادة طارق السيد نتائجه الجيدة وحقق الفوز على طهطا بهدفين مقابل لهدف ليرفع رصيده إلى 14 نقطة فى المركز السادس ، كما تعادل سوهاج وشبان قنا سلبيا .
وأسفرت باقى مباريات المجموعة
عن فوز الإعلاميين على الفيوم 2 – 1
الألومنيوم – ديروط 2 – 1
بترول أسيوط – تليفونات بنى سويف 2 - 1
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