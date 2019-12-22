شكرا لقرائتكم أنطوني أكبوتو مهاجم نيجيرى معروض على الأهلى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل عرضت إحدى شركات التسويق علي النادي الأهلي، التعاقد مع المهاجم النيجيري انطوني اكبوتو مهاجم الاتحاد المنيستري التونسي وذلك بداية من موسم الانتقالات الشتوية المقبلة في يناير.
وشهدت الأيام الماضية ترشيح اللاعب النيجيري الدولى، حيث تم عرض الأمر علي السويسري رينيه فايلر المدير الفني للأهلي من أجل حسم الصفقة.
من جانبه حرص فايلر علي عقد أكثر من جلسة مع جهازه المعاون من أجل مشاهدة الفيديوهات الخاصة باللاعب من أجل حسم الأمر وتحديد القرار النهائي بشأن ضم اللاعب وإبلاغ إدارة الأهلي بالتحرك لحسم الصفقة التي تأتي لتدعيم الخط الهجومي في الميركاتو الشتوي القادم .
ويبقى اللاعب النيجيري من مواليد 3 مارس 1994، حيث يجيد اللعب في مركز المهاجم الصريح وسبق له تصدر قائمة هدافي الدوري النيجري بـ 19 هدف مع نادي لوبي ستارز كما شارك في كأس إفريقيا للمحلين مع المنتخب النيجيري و سبق له اللعب في الدوري المغربي مع حسنية أغادير و خاض تجربة احترافية في نادي لاسي الألباني بجانب تواجده أيضا نادي الدفاع الحسني الجديدي المغربي وكذلك نادي اتحاد طرابلس الليبي.
ويعد مواطنه النيجيري إيليكي مهاجم لوزيرن السويسري هو المرشح الأول حتي الآن لتدعيم هجوم الأهلي في الشتاء.
كانت هذه تفاصيل خبر أنطوني أكبوتو مهاجم نيجيرى معروض على الأهلى لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سوبر كورة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.