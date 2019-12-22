شكرا لقرائتكم الهولندي بليند يخضع لعملية جراحية في القلب ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - قال أياكس المنافس في الدوري الهولندي لكرة القدم إن المدافع الدولي دالي بليند خضع لجراحة ناجحة في القلب، بعد معاناته من اضطراب ضربات القلب.

وأصيب بليند (29 عاما)، الذي لعب في صفوف مانشستر يونايتد بين عامي 2014 و2018، بدوار خلال مواجهة فالنسيا في دوري أبطال أوروبا هذا الشهر لكنه أكمل اللعب.

وأوضح أياكس يوم السبت أنه تم تركيب جهاز لبليند تحت الجلد لعلاج اضطراب ضربات القلب، وقال اللاعب في فيديو عبر "تويتر": أهم شيء أنني أشعر بحالة جيدة الآن وأسعى للعودة للعب في أقرب وقت ممكن.

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وسيغيب بليند، الذي كان ركيزة أساسية خلال مسيرة أياكس الرائعة إلى الدور قبل النهائي بدوري الأبطال في الموسم الماضي، عن معسكر تدريبي لفريقه في قطر الشهر المقبل وسيواصل التعافي في أمستردام.

ونشأ بليند في أكاديمية أياكس للمواهب وخاض أكثر من مئة مباراة مع الفريق الأول ثم انضم إلى يونايتد بعد مشاركته في حصول هولندا على المركز الثالث بكأس العالم 2014.

وعاد بليند، الذي يجيد اللعب في أكثر من مركز بالدفاع ووسط الملعب، لصفوف أياكس العام الماضي بعد أن خرج من حسابات مدرب يونايتد السابق جوزيه مورينيو. وتوج مع يونايتد بألقاب الدوري الأوروبي وكأس الاتحاد الإنجليزي وكأس الرابطة خلال 141 مباراة.