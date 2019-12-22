سوسييداد يستفيد من سقوط خيتافي على أكمل وجه









اسماء السيد - استفاد ريال سوسييداد من سقوط خيتافي على أكمل وجه، وصعد الى المركز الرابع ولو موقتا بفوزه المثير على مضيفه أوساسونا 4-3 الأحد في المرحلة الثامنة عشرة من الدوري الإسباني لكرة القدم.

وبدا سوسييداد في طريقه لفوز سهل على مضيفه بعد أن تقدم عليه بثلاثية نظيفة لميكل أويارسابال (15) وكريستيان بورتوغيس (18) والنروجي مارتن أوديغارد (28)، إلا أن أوساسونا عاد الى أجواء اللقاء وقلص الفارق الى هدف بفضل أريدان هرنانديز (1+45) والأرجنتيني إيزيكييل "شيمي" آفيلا (48).

إلا أن الضيوف حافظوا على رباطة جأشهم وأفادوا من النقص العددي في صفوف أصحاب الأرض بعد طرد الأرجنتيني فاكوندو رونكاليا في الدقيقة 70، لحسم اللقاء نهائيا باضافة هدف رابع في الدقيقة 79 عبر السويدي ألكسندر أيزاك، وذلك بعد دقيقتين فقط على دخوله اللقاء.

وعلى الرغم من عدم استسلامه ونجاحه في إضافة هدف ثالث عبر آفيلا في الدقيقة 84، لم يتمكن أوساسونا في نهاية المطاف من تجنب هزيمة أولى على أرضه أمام سوسييداد منذ آب/أغسطس 2016، ومَنعِ الأخير من رفع رصيده الى 31 نقطة في المركز الرابع على حساب خيتافي الذي سقط السبت أمام فياريال صفر-1، وذلك بانتظار مباراة أتلتيكو مدريد وصيف البطل (29 نقطة) مع مضيفه ريال بيتيس في وقت لاحق الأحد.

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وفي المقابل، تجمد رصيد أوساسونا عند 23 نقطة بعد أن مني بهزيمته الخامسة هذا الموسم.

وحسم ليغانيس مواجهة القاع مع ضيفه إسبانيول وحقق فوزه الثالث لهذا الموسم بتغلبه عليه 2-صفر، رافعا رصيده الى 13 نقطة في المركز التاسع عشر قبل الأخير بفارق ثلاث نقاط عن النادي الكاتالوني الأخير الذي مني بهزيمته الثانية عشرة.

ويلعب لاحقا، ليفانتي مع سلتا فيغو، وريال مدريد مع أتلتيك بلباو.

ملخص مباراة ريال سوسييداد وأوساسونا:

ملخص مباراة ليغانيس وإسبانيول: